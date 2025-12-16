    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz setzt für Rentenreform auf Kapitalmarkt und Aktien

    Merz setzt für Rentenreform auf Kapitalmarkt und Aktien
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Besuch in Hessen die Bedeutung des Finanzmarktes für Wachstum und Renten betont. Der Kapitalmarkt sei entscheidend für das Potenzial der deutschen Wirtschaft, sagte Merz nach einem Treffen mit Managern in der Zentrale der Deutschen Bank. Beim geplanten milliardenschweren Ausbau der Infrastruktur setze die Bundesregierung auch auf privates Kapital.

    Ebenso wichtig sei der Kapitalmarkt für die Altersversorgung, sagte Merz. Die gesetzliche Rente werde eine "Basisabsicherung" bleiben, dazu müsse aber sehr viel stärker die private und betriebliche Altersversorgung gehören. Um das zu ermöglichen, gehe es nicht ohne den Kapitalmarkt, sagte Merz, ohne Details zu nennen.

    Deutschland müsse aufholen, was in anderen Ländern längst üblich sei und was die Politik hierzulande schon seit Jahrzehnten hätte tun müssen. "Das geht nicht ohne den Kapitalmarkt, das geht nicht ohne den Aktienmarkt."

    Treffen mit Finanzmanager in der Deutschen Bank

    Merz verwies auf die Rentenkommission, die an diesem Mittwoch die Arbeit aufnehme. Sie soll nach der jüngsten Verabschiedung des umstrittenen Rentenpakets der Bundesregierung bis Mitte 2026 Vorschläge zur Reform der Altersvorsorge vorlegen.

    In der Zentrale der Deutschen Bank traf sich Merz mit Managern des Finanzplatzes Frankfurts, darunter Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner und der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel.

    Zuvor hatte Merz an einer Sitzung des hessischen Kabinetts in der Eingangshalle des neuen Terminals 3 des Frankfurter Flughafens teilgenommen. Die Termine in Frankfurt sind der Abschluss der Antrittsbesuche von Merz in allen 16 Bundesländern.

    Begleitet wurde Merz von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Rhein sagte, die Tatsache, dass sich Merz nach den Ukraine-Gesprächen in Berlin am Montag Zeit für die Gespräche in Hessen genommen habe, zeige die Wertschätzung für den Besuch./als/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz setzt für Rentenreform auf Kapitalmarkt und Aktien Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Besuch in Hessen die Bedeutung des Finanzmarktes für Wachstum und Renten betont. Der Kapitalmarkt sei entscheidend für das Potenzial der deutschen Wirtschaft, sagte Merz nach einem Treffen mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     