    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMillennial Potash AktievorwärtsNachrichten zu Millennial Potash

    Korrekturmeldung

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Quaternary Group Ltd. erwirbt weitere 2.843.600 Aktien der Millennial Potash Corp

    Korrekturmeldung - The Quaternary Group Ltd. erwirbt weitere 2.843.600 Aktien der Millennial Potash Corp
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    16. Dezember 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ...) gibt bekannt, dass The Quaternary Group Ltd. (der „Erwerber“) und das Unternehmen gemäß National Instrument 62-103 – „The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues“ (Frühwarnsystem und damit verbundene Übernahmeangebote und Insider-Meldepflichten) – im Zusammenhang mit dem unten beschriebenen Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens durch The Quaternary Group Ltd. (der „Erwerber“) gemeinsam einen Frühwarnbericht veröffentlichen.

     

    Der Erwerber hat seit der Einreichung seines letzten Frühwarnberichts weitere 2.843.600 Aktien erworben.

     

    Vor dem Kauf der zusätzlichen Aktien besaß der Erwerber 26.092.056 Stammaktien und 9.311.829 Warrants zum Aktienerwerb, was etwa 24,64 % der ausstehenden Aktien auf nicht verwässerter Basis und 30,73 % auf vollständig verwässerter Basis entspricht.

     

    Der Erwerber hält nun insgesamt 28.935.656 Stammaktien und 9.311.829 Warrants zum Aktienerwerb, was etwa 26,27 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 32,02 % der ausstehenden Stammaktien auf vollständig verwässerter Basis entspricht.

     

    Die Aktien und Warrants werden vom Erwerber zu Investitionszwecken gehalten. Der Erwerber hat derzeit keine Pläne oder Absichten, die sich auf einen der in Punkt 5(a) bis 5(k) des Vorwarnberichts aufgeführten Punkte beziehen oder zu einem solchen führen würden. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen, den allgemeinen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Bedingungen, den Handelskursen der Wertpapiere des Unternehmens, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens, der finanziellen Lage und den Aussichten des Unternehmens und/oder anderen relevanten Faktoren kann der Erwerber jedoch in der Zukunft solche Pläne oder Absichten entwickeln und zu diesem Zeitpunkt von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder die Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens weiterhin halten.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Korrekturmeldung The Quaternary Group Ltd. erwirbt weitere 2.843.600 Aktien der Millennial Potash Corp 16. Dezember 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) gibt bekannt, dass The Quaternary Group …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     