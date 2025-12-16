    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungsprojekte in Höhe von 50 Milliarden Euro im Ausschuss

    Für Sie zusammengefasst
    • Beschaffung neuer Waffensysteme der Bundeswehr beschleunigt.
    • Haushaltsausschuss prüft Rüstungsprojekte über 50 Mrd. Euro.
    • 225 Projekte in 3 Jahren, 138 Mrd. Euro Gesamtvolumen.
    Rüstungsprojekte in Höhe von 50 Milliarden Euro im Ausschuss
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beschaffung neuer Waffensysteme für die Bundeswehr nimmt nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius "weiter Fahrt auf". Der Haushaltsausschuss des Bundestages werde am Mittwoch zudem Vorlagen über Rüstungsprojekte im Wert von 50 Milliarden Euro auf dem Tisch haben, sagte Pistorius in Berlin.

    "Das sind Beträge und Geschwindigkeiten in der Beschaffung, die zeigen, an Planungssicherheit für die Industrie liegt es nicht", so der Minister. In den vergangenen drei Jahren seien 225 große Projekte angestoßen worden. Diese hätten einen Umfang von zusammen mehr als 138 Milliarden Euro. Viele dieser Waffensysteme kämen nun in der Truppe an, sagte Pistorius.

    Dem Haushaltsausschuss müssen Beschaffungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von 25 Millionen Euro oder mehr zur Zustimmung vorgelegt werden. Inzwischen geht es vielfach um ganz andere Größenordnungen.

    So liegen den Abgeordneten am Mittwoch unter anderem Ausgaben in Höhe von 22 Milliarden für persönliche Schutzausstattung und Kleidung vor. Zudem geht es um rund 4 Milliarden Euro für die Erweiterung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 sowie 2 Milliarden Euro für das Luftverteidigungssystem Patriot. Mehr als 4 Milliarden Euro sollen für weitere Schützenpanzer Puma ("2. Los") ausgegeben werden/cn/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Rüstungsprojekte in Höhe von 50 Milliarden Euro im Ausschuss Die Beschaffung neuer Waffensysteme für die Bundeswehr nimmt nach den Worten von Verteidigungsminister Boris Pistorius "weiter Fahrt auf". Der Haushaltsausschuss des Bundestages werde am Mittwoch zudem Vorlagen über Rüstungsprojekte im Wert von 50 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     