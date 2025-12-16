Beschäftigung steigt im November stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im November stärker als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 64.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 50.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings war die Beschäftigung im Oktober um 105.000 Stellen gesunken. Die Daten für Oktober und November wurden wegen der Teilschließung von Bundesbehörden verspätet veröffentlicht./jsl/jha/



