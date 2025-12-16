    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Besonders beachtet!

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck Aktie steigt auf 121,85€ - 16.12.2025

    Am 16.12.2025 ist die Merck Aktie, bisher, um +3,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.

    Besonders beachtet! - Merck Aktie steigt auf 121,85€ - 16.12.2025
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

    Merck Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Merck Aktie. Mit einer Performance von +3,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -30,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 121,85, mit einem Plus von +3,15 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.678,62€
    Basispreis
    15,98
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.494,72€
    Basispreis
    16,09
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +10,29 % bei Merck.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck Aktie damit um -1,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,28 % verloren.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

    Merck Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,17 %
    1 Monat -0,19 %
    3 Monate +10,29 %
    1 Jahr -16,60 %

    Informationen zur Merck Aktie

    Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,81 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 16.12. - ATX stark +0,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax am Mittag trotz ZEW-Überraschung weiter im Minus


    Der Dax ist am Dienstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.150 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von …

    Merck Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Merck

    +2,41 %
    -0,76 %
    -0,38 %
    +10,53 %
    -16,83 %
    -35,68 %
    -12,42 %
    +33,37 %
    +705,91 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Merck Aktie steigt auf 121,85€ - 16.12.2025 Am 16.12.2025 ist die Merck Aktie, bisher, um +3,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Merck Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     