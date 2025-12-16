Merck Aktie steigt auf 121,85€ - 16.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Merck Aktie. Mit einer Performance von +3,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -30,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 121,85€, mit einem Plus von +3,15 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +10,29 % bei Merck.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Merck Aktie damit um -1,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,28 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

Merck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,17 % 1 Monat -0,19 % 3 Monate +10,29 % 1 Jahr -16,60 %

Informationen zur Merck Aktie

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,81 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Dax ist am Dienstag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.150 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von …

Merck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.