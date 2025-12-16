    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    USA

    Arbeitslosenquote im November höher als erwartet

    • Arbeitslosigkeit in den USA steigt auf 4,6 Prozent.
    • Höchster Stand seit September 2021 erreicht.
    • Erwartete Quote lag bei 4,5 Prozent, höher als gedacht.
    USA - Arbeitslosenquote im November höher als erwartet
    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im November höher als erwartet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit September 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet.

    Die Daten für November wurden wegen der Teilschließung von Bundesbehörden verspätet veröffentlicht. Für den Monat Oktober wird gar keine Arbeitslosenquote veröffentlicht. Im September hatte die Quote bei 4,4 Prozent gelegen./jsl/jha/



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
