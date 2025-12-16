Eastman, AstraZeneca, Kraft Heinz und P&G mit OMP Supply Chain Awards ausgezeichnet

MIAMI, FLORIDA / ACCESS Newswire / 16. Dezember 2025 / AstraZeneca, Eastman, Kraft Heinz und P&G wurden für ihren herausragenden Beitrag auf der jüngsten OMP-Konferenz ausgezeichnet. Die vier Branchenführer wurden bei der Veranstaltung in Miami für ihr Engagement für Innovation und Exzellenz geehrt, während sie in ihren globalen Betrieben reale Ergebnisse erzielten.

Das OMP Awards-Programm rückt Organisationen innerhalb der OMP-Community in den Fokus, die neue Maßstäbe in der Lieferkettenplanung setzen und branchenübergreifende Fortschritte und Transformationen inspirieren.

Eastman: Mitgestaltung von Unison Planning in einer langfristigen Partnerschaft

Als strategischer OMP-Kunde seit fast zwei Jahrzehnten erhielt Eastman den Long-Term Partnership Award für die Mitgestaltung der chemischen Industrie-Lösung von Unison Planning. Die Vision und intensive Zusammenarbeit von Eastman haben dazu beigetragen, Best Practices in der Planung chemischer Lieferketten neu zu definieren, und einen positiven Einfluss auf breitere Industriestandards gehabt.

Bei der Entgegennahme der Auszeichnung betonte Baptiste Lebreton, Digital Service Manager bei Eastman, die Bedeutung langfristiger Partnerschaften, die auf tiefem gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Werten basieren: „Wir freuen uns, die Entwicklung von Unison Planning mitzugestalten, damit es auch weiterhin den Planungsanforderungen der chemischen Industrie gerecht wird.“

AstraZeneca: Vorreiter bei der KI-gestützten Lieferkettenplanung

AstraZeneca wurde für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit OMP im Bereich der KI-gestützten Planung und der fortschrittlichen Szenariomodellierung mit dem Innovation Award ausgezeichnet. Das Unternehmen gehörte auch zu den ersten, die neue Funktionen getestet und weiterentwickelt haben, und hat damit die Entwicklung von UnisonIQ und dessen Anwendung in stark regulierten, komplexen Umgebungen aktiv mitgestaltet.

Mark Trainor, Senior Director Global Planning Transformation & Technology bei AstraZeneca, betonte bei der Entgegennahme der Auszeichnung die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung in der Biowissenschaften- und Pharmaindustrie: „Wir müssen die KI-Revolution begrüßen, um den immer komplexer werdenden Planungsherausforderungen zu begegnen.“