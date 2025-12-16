Pfizer erwartet 2026 weniger Gewinn - Covid-Umsatz rückläufig

Den Umsatzausblick für das laufende Jahr konkretisierte das Management auf rund 62 Milliarden Dollar. Bisher hatte es 61 bis 64 Milliarden Dollar anvisiert. Das neue Ziel liegt im Rahmen der Markterwartungen./err/stw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 22,48 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 123,49 Mrd..

Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Pfizer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 540,00USD was eine Bandbreite von +15,47 %/+2.394,23 % bedeutet.