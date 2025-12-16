Pfizer erwartet 2026 weniger Gewinn - Covid-Umsatz rückläufig
- Pfizer erwartet 2024 weniger Gewinn durch Covid-Rückgang.
- Gewinn je Aktie soll zwischen 2,80 und 3,00 Dollar liegen.
- Umsatzprognose 2024: 59,5 bis 62,5 Milliarden Dollar.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Pfizer erwartet für das kommende Jahr aufgrund rückläufiger Umsätze mit Covid-Medikamenten weniger Gewinn. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie soll zwischen 2,80 und 3,00 Dollar liegen, wie der Konzern am Dienstag in New York mitteilte. Für 2025 rechnet das Management weiter mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 3,00 und 3,15 US-Dollar. Der Kurs der Pfizer-Aktie zeigte sich im vorbörslichen US-Handel wenig verändert.
Beim Umsatz peilt das Management für das kommende Jahr 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar (rund 50,7 bis 53,2 Milliarden Euro) an. Analysten hatten hier laut Bloomberg zuletzt im Schnitt 61,6 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Der Umsatz mit Medikamenten gegen Covid-19 dürfte laut Mitteilung um etwa 1,5 Milliarden Dollar niedriger ausfallen, als für 2025 erwartet wird. Weitere 1,5 Milliarden Dollar dürften wegfallen, weil für einige Produkte der Patentschutz ausläuft.
Den Umsatzausblick für das laufende Jahr konkretisierte das Management auf rund 62 Milliarden Dollar. Bisher hatte es 61 bis 64 Milliarden Dollar anvisiert. Das neue Ziel liegt im Rahmen der Markterwartungen./err/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pfizer Aktie
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 22,48 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pfizer Aktie um +0,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Pfizer bezifferte sich zuletzt auf 123,49 Mrd..
Pfizer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,88USD. Von den letzten 8 Analysten der Pfizer Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 540,00USD was eine Bandbreite von +15,47 %/+2.394,23 % bedeutet.
Kurz gesagt zeigt die Studie aus Frankreich:
- Es wurden rund 22,7 Mio. geimpfte und 5,9 Mio. ungeimpfte Menschen im Alter von 18–59 Jahren über etwa 4 Jahre beobachtet.
- Geimpfte hatten kein erhöhtes Risiko für die Gesamtsterblichkeit, im Gegenteil: Die all-cause mortality war etwa 25 % niedriger als bei Ungeimpften, und Todesfälle durch schwere COVID-19 waren um etwa 74 % geringer.
- Dieser Vorteil blieb auch bestehen, wenn COVID-19-Todesfälle ausgeklammert wurden; geimpfte Personen starben insgesamt seltener – egal an welcher Hauptursache.
- Zusätzlich war die Sterblichkeit in den ersten 6 Monaten nach der Impfung niedriger als in Vergleichszeiträumen.
- Die Autor:innen betonen, dass Beobachtungsstudien immer Rest-Störfaktoren haben können, sehen aber keinen Hinweis darauf, dass mRNA-Impfungen die langfristige Sterblichkeit erhöhen und werten die Resultate als weiteren Beleg für die langfristige Sicherheit der mRNA-Impfstoffe in dieser Altersgruppe.
geld beschafft zu guten Konditionen...