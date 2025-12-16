    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Einzelhandelsumsätze stagnieren im Oktober

    • Umsätze im US-Einzelhandel stagnieren im Oktober.
    • Erwartetes Plus von 0,1 Prozent blieb aus.
    • Einzelhandel ohne Fahrzeuge: +0,4 Prozent Wachstum.
    Einzelhandelsumsätze stagnieren im Oktober
    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Oktober stagniert. Sie lagen auf dem Niveau vom Vormonat, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im September waren die Umsätze um revidierte 0,1 Prozent (zunächst 0,2) gestiegen.

    Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen legten die Einzelhandelserlöse um 0,4 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden.

    Die Daten wurden mit Verzögerung veröffentlicht. Grund war die teilweise Schließung von Regierungsbehörden./jsl/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
