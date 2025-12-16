JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Chris Schott am Dienstag. Der Gegenwind durch Forschungsausgaben und enttäuschende Covid-Umsätze werde durch Restrukturierungsmaßnahmen teilweise wieder kompensiert. Schott hält die Aktien für nicht teuer. Gerade im Onkologie-Bereich gebe es zudem einige Kandidaten in der Entwicklungspipeline, die die Anlagestory über die Zeit wieder interessanter machen dürften./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 21,85EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.



