    SPD zu Ukraine-Truppen

    'Wir schließen nichts aus'

    Für Sie zusammengefasst
    • SPD-Fraktion schließt Truppeneinsatz in Ukraine nicht aus.
    • Einsatz hängt von Setting und Aufgabenbereichen ab.
    • Unterstützung für Merz und europäische Truppeninitiative.
    SPD zu Ukraine-Truppen - 'Wir schließen nichts aus'
    BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Fraktion schließt nicht aus, deutsche Soldaten zur Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine einzusetzen. "Aber der Einsatz von Truppen kommt sehr darauf an, in welchem Setting er stattfindet, in welchem Umfeld, in welchen Aufgabenbereichen", sagte Fraktionschef Matthias Miersch im Bundestag.

    Die bei den Ukraine-Gesprächen in Berlin verabschiedete Erklärung sei sehr breit. Die nächsten Wochen müssten zeigen, was sich daraus ergebe. "Friedrich Merz hat unsere volle Unterstützung in dem, was er jetzt augenblicklich als Initiative hervorgebracht hat, und insofern schließen wir an dieser Stelle nichts aus", bekräftigte Miersch.

    In den Ukraine-Gesprächen hatte man sich darauf verständigt, eine von Europa geführte und den USA unterstützte Truppe solle die ukrainischen Streitkräfte unterstützen und die Sicherheit des Luftraums und der Meere gewährleisten. Dies solle "auch durch Operationen innerhalb der Ukraine" geschehen.

    Merz "nach allen Kräften unterstützen"

    Nun sei es an Russland, zu reagieren, sagte Miersch. "Aber zumindest ist das Fenster offen. Einige sagen: so weit wie noch nie." Die SPD werde Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) "in diesem Prozess nach allen Kräften natürlich unterstützen"./lfö/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
