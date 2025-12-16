Börsenstart USA - 16.12. - Dow Jones schwach -0,18 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:44) bei 48.358,70 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Boeing +0,93 %, Caterpillar +0,60 %, Walt Disney +0,50 %, NVIDIA -0,01 %, Amazon -0,26 %

Flop-Werte: Merck & Co -3,75 %, Chevron Corporation -1,80 %, Walmart -1,35 %, The Home Depot -1,25 %, IBM -1,01 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 25.119,61 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,95 %, Atlassian Registered (A) +1,81 %, Comcast (A) +1,11 %, Synopsys +0,94 %, CoStar Group +0,89 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -3,97 %, Biogen -2,95 %, Arm Holdings -2,74 %, Baker Hughes Company Registered (A) -2,59 %, GE Healthcare Technologies -2,53 %

Der S&P 500 steht bei 6.814,18 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +4,03 %, Southwest Airlines +3,03 %, Johnson Controls International +2,19 %, Dell Technologies Registered (C) +2,02 %, Western Digital +1,90 %

Flop-Werte: APA Corporation -4,25 %, Diamondback Energy -3,97 %, Merck & Co -3,75 %, Phillips 66 -3,41 %, Pfizer -3,39 %