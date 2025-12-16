APA Corporation Aktie - Kurs auf Talfahrt - 16.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die APA Corporation Aktie. Mit einer Performance von -4,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der APA Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,48 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 20,683€, mit einem Minus von -4,25 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von APA Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,17 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die APA Corporation Aktie damit um -5,36 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,04 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,88 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

APA Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,36 % 1 Monat +0,04 % 3 Monate +10,17 % 1 Jahr -1,57 %

Informationen zur APA Corporation Aktie

Es gibt 355 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,47 Mrd.EUR € wert.

APA Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.