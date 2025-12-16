Brandwatch in neuen Analystenberichten für 2025 als führendes Unternehmen im Bereich Social Media Management und wichtiger Akteur im Influencer-Marketing ausgezeichnet

BRIGHTON, Großbritannien, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ein Unternehmen von Cision und weltweit führend in den Bereichen Consumer Intelligence und Social Media Management, wurde von zwei führenden Analystenfirmen für seine Innovationskraft, seine unternehmensgerechten Funktionen und seinen Einfluss auf das moderne Marketing-Ökosystem ausgezeichnet.

Brandwatch erhält doppelte Anerkennung von den Branchenanalysten IDC und QKS für seine KI-gestützten Funktionen im Bereich Social Media Management und Influencer Marketing.

Brandwatch wurde als Leader in der QKS SPARK Matrix für Social Media Management Plattformen, 2025 und als Major Player im IDC MarketScape: Worldwide Influencer Marketing Platforms for Large Enterprises, 2025 ausgezeichnet.

Diese Auszeichnungen spiegeln die Position von Brandwatch als einheitliche Social-Media-Suite wider, die Listening, Publishing, Engagement, Analytics und Influencer-Marketing miteinander verbindet – unterstützt durch die fortschrittliche Iris-KI-Technologie.

QKS SPARK Matrix: Brandwatch für KI-gestütztes Social Media Management ausgezeichnet

Im Bericht SPARK Matrix 2025 hebt QKS den End-to-End-Ansatz von Brandwatch für Deep Listening, kanalübergreifendes Publishing, Engagement und Echtzeit-Analysen hervor. QKS merkt an: „Brandwatch ist bekannt für die Kombination von Deep-Listening-Funktionen, einheitlichen Publishing- und Engagement-Workflows sowie Iris AI-Echtzeitanalysen und Content Intelligence."

Die SPARK Matrix bewertet Anbieter hinsichtlich technologischer Exzellenz und Kundenwirkung und positioniert Brandwatch als erste Wahl für Unternehmen, die ein skalierbares, KI-gestütztes Social-Media-Management suchen.

IDC MarketScape: Brandwatch Influence für Creator- und Kampagnenmanagement im Unternehmensmaßstab ausgezeichnet

IDC MarketScape würdigt ebenfalls die Influence-Plattform von Brandwatch für ihre Fähigkeit, globale Creator-Programme zu unterstützen, von der Entdeckung und Überprüfung bis hin zur Content-Verfolgung und Berichterstattung. Laut IDC „ermöglicht die Influence-Plattform von Brandwatch Marken und Agenturen, Influencer-Kooperationen in großem Maßstab zu entdecken, zu prüfen, zu verwalten und zu messen", unterstützt durch automatisiertes Tracking, Analysen und integrierte Workflows.