BWM will Vorzugsaktien in Stämme wandeln

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will seine Vorzugsaktien in die im Dax notierten Stammpapiere wandeln. Zur kommenden Hauptversammlung am 13. Mai sollen die Aktionäre dem Plan zustimmen, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Jedes Vorzugspapier soll in eine Stammaktie umgewandelt werden, ohne dass die Anteilseigner eine Zuzahlung leisten müssten. Die 54,7 Millionen Vorzugsaktien machen knapp 9 Prozent des Grundkapitals der Bayern aus. Auf die Vorzugsaktien entfallen laut Satzung bisher 2 Eurocent mehr Dividende als auf die Stämme. Während die Stammaktien kaum auf die Nachricht reagierten, legten die Vorzüge um knapp sieben Prozent zu./men/mis

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 93,86 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 16:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,60 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 52,90 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der BMW Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -67,12 %/+16,67 % bedeutet.