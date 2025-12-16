    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1776 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro steigt auf 1,1776 US-Dollar, vorher 1,1753.
    • Dollar kostet jetzt 0,8491 Euro, vorher 0,8508.
    • EZB legt Referenzkurse für Pfund, Yen, Franken fest.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1776 (Montag: 1,1753) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8491 (0,8508) Euro.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87640 (0,87790) britische Pfund, 182,07 (182,32) japanische Yen und 0,9351 (0,9355) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
