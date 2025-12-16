Aktien New York
Stabil - 'Jobdaten rechtfertigen jüngste US-Zinssenkung'
- US-Börsen stabil trotz durchwachsener Datenlage.
- Dow Jones leicht im Minus, Nasdaq 100 gewinnt 0,21%.
- Fed senkt Leitzins trotz hoher Inflation und Jobmarkts.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag zum Handelsstart stabil gezeigt. Die wegen des teilweisen Regierungsstillstands (Shutdowns) verzögert vorgelegten Arbeitsmarktdaten für Oktober und November sowie die ebenfalls verzögerten Einzelhandelsdaten waren durchwachsen ausgefallen. An den laut Helaba-Analyst Ralf Umlauf "bereits ausgeprägten Zinssenkungserwartungen" dürfte dies aber insgesamt nichts ändern.
Der US-Leitindex Dow Jones Industrial , der zuletzt am Freitag auf ein Rekordhoch von 48.887 Punkten geklettert war, hielt sich im frühen Geschäft mit minus 0,01 Prozent auf 48.412 Punkte am Vortagesschluss.
Der marktbreite S&P 500 tendierte prozentual unverändert bei 6.817 Punkten, während dem Nasdaq 100 zuletzt der Sprung in die Gewinnzone gelang. Er stieg um 0,21 Prozent auf 25.120 Zähler, nachdem er die vergangenen drei Handelstage geschwächelt hatte. Sein jüngstes Rekordhoch hatte der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex Ende Oktober erreicht.
"Beschäftigungsrückgang im Oktober überrascht, solide im November", kommentierte Umlauf. Vor allem die Beschäftigungslage im Oktober, die einen deutlichen Stellenabbau zeigte, lasse die Zinssenkung der US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche gerechtfertigt erscheinen. "Derweil liegt die Arbeitslosenquote ungeachtet des Anstiegs auf einem im historischen Vergleich niedrigen Niveau." Am vergangenen Mittwoch hatte die Fed trotz der unklaren Datenlage den Leitzins gesenkt, und dies - trotz hartnäckig hoher Inflation - mit Signalen einer Abkühlung am Jobmarkt begründet.
Mit Blick auf die Einzelhandelsumsätze in der weltgrößten Volkswirtschaft wurde im Oktober eine Stagnation verzeichnet, während Volkswirte ein kleines Plus erwartet hatten./ck/men
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Jahr 2025 lief gut: Netto sind nach Steuern 42k an Dividenden eingegangen - auf das eingesetzte Kapital ist das eine Rendite von 5%.
Auf Grund der derzeit hohen Marktbewertung (Buffet-Indikator ca. 220% [in der .com-Kriese lag der BuffetIndikator bei 140%!] und ShillerKGV von 40) rechne ich in den kommenden Monaten mit einer Korrektur (DAX ca. 20k). Daher habe ich vor ein paar Wochen die größten Verluste und Gewinne in gleicher Höhe realisiert:
Verkauf (komplett) mit Verlust: pbb, Golub Capital, BASF, Evonik
Verkauf mit Gewinn: ING (komplett), MüRü (teil)
Kauf: Pfizer, Golub Capital (Rückkauf kürzlich wegen Record-Date)
Cash-Quote: 13%
Um nächste Jahr ähnliche hohe Dividenden zu erhalten, muss ich rechtzeitig Werte kaufen. Pfizer gleicht schon einen guten Teil der entgangenen Dividenden aus. Mal sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln - es ist, wie codiman gestern schrieb: "... dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit ...".
Selbstbetrachtungen