Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 16.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zalando
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 1
Performance 1M: +2,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine positive Tendenz, und Anleger erwarten bis zu 31% Rendite im Weihnachtsgeschäft. Viele sehen Zalando gut positioniert, während einige Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Anbietern wie Temu äußern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 2
Performance 1M: +26,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 10% nachgegeben, jedoch wird die bevorstehende Entscheidung des Supreme Court als potenzieller Wendepunkt angesehen. Eine Annahme des Falls könnte den Kurs auf 40-45 EUR treiben, während eine Ablehnung die Aktie unter 30 EUR drücken könnte. Die Bedeutung von Glyphosat für die US-Landwirtschaft verstärkt die Relevanz der Klagen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 3
Performance 1M: -0,72 %
Airbus
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 4
Performance 1M: -5,10 %
Merck
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 5
Performance 1M: -0,19 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 47,54%
|PUT: 52,46%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -4,92 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
