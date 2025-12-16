    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    BMW will Vorzugsaktien in Stämme wandeln

    • BMW wandelt Vorzugsaktien in Stammaktien um.
    • Aktionäre stimmen am 13. Mai über Plan ab.
    • Vorzugsaktien steigen um 7%, Stammaktien stabil.
    (Wiederholung: Der Unternehmensname in der Überschrift wurde korrigiert.)

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW will seine Vorzugsaktien in die im Dax notierten Stammpapiere wandeln. Zur kommenden Hauptversammlung am 13. Mai sollen die Aktionäre dem Plan zustimmen, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Jedes Vorzugspapier soll in eine Stammaktie umgewandelt werden, ohne dass die Anteilseigner eine Zuzahlung leisten müssten. Die 54,7 Millionen Vorzugsaktien machen knapp 9 Prozent des Grundkapitals der Bayern aus. Auf die Vorzugsaktien entfallen laut Satzung bisher 2 Eurocent mehr Dividende als auf die Stämme. Während die Stammaktien kaum auf die Nachricht reagierten, legten die Vorzüge um knapp sieben Prozent zu./men/mis

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
