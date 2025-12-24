Diese Aktien liegen bei den Analysten unterm Weihnachtsbaum

Eine der Aktien auf der Liste der Wall-Street-Analysten ist die Werbetechnologie-Plattform The Trade Desk , die in diesem Jahr um rund 69 Prozent gefallen ist. Nach dieser Underperformance impliziert das durchschnittliche Kursziel der Analysten nun ein Aufwärtspotenzial von 72 Prozent.

Anleger hatten 2025 zeitweise ein ambivalentes Verhältnis zu KI-nahen Aktien, doch am Ende trug dieser Trade einen großen Teil zu den Gewinnen an den Aktienmärkten bei. Mit einem Plus von rund 20 Prozent steuert der technologielastige Nasdaq Composite auf den höchsten Jahresgewinn unter den drei großen US-Indizes zu. Der S&P 500 folgt mit einem Anstieg von rund 16 Prozent, der Dow Jones Industrial Average hat in diesem Jahr um 14 Prozent zugelegt hat.

Das Kursziel von Benchmark-Analyst Mark Zgutowicz in Höhe von 65 US-Dollar liegt rund 75 Prozent über der aktiuellen Bewertung am Markt.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"Während die Aktie weiterhin mit makroökonomischen Unsicherheiten zu kämpfen hat und auf die Umsetzung von Restrukturierungseffizienzen wartet, liegen unsere zuvor wahrgenommenen relativen Wachstumshemmnisse der Branche weitgehend hinter uns", schreibt er.

"Zukünftige Innovationen in der Angebotskette – OpenPath, OpenAds, Deal Desk – werden entscheidende Differenzierungsmerkmale sein, die erhebliche KI-Effizienzgewinne ermöglichen."

Auch Datadog ist ein beliebtes Weihnachtsgeschenk.

Im November stufte KeyBanc Capital Markets die Aktie von Sector Weight auf Overweight hoch. Analyst Eric Heath erklärte, dass sich mehrere Belastungsfaktoren für die Aktie aufgelöst hätten.

"Wir stufen die Aktien von Datadog auf Übergewichten hoch, da sich die beiden Bereiche, die uns bisher mit einer Gewichtung im Sektor beunruhigt haben, positiv entwickelt haben: 1.) Der Umsatz ohne OpenAI stieg beschleunigt und die Stärke war breit gefächert; und 2.) es besteht Klarheit über die anhaltenden OpenAI-Ausgaben für die nächsten Quartale, nachdem das Engagement im dritten Quartal erneuert beziehungsweise erweitert wurde", schreibt er.

Heaths Kursziel von 230 US-Dollar liegt rund 58 Prozent über der Marktbewertung.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion