DAX zwei Schritte vor, einen zurück – Stimmung in der Wirtschaft am Boden

Soweit die nackten Zahlen. Aber auch nach den Worten von Industriepräsident Peter Leibinger ist die Stimmung in den deutschen Führungsetagen „extrem negativ, teils regelrecht aggressiv“ in Richtung Politik. Schleppende Reformen im Hinblick auf Bürokratie, Arbeitszeiten und eine mangelnde Flexibilität lösten zunehmend Wut in der Wirtschaft aus.

Die Hoffnung aus dem Frühsommer auf eine Wirtschaftswende nach dem Regierungswechsel in Berlin hat sich bislang nicht erfüllt und alle Beteiligten werden sie wohl mit ins neue Jahr nehmen müssen. Besonders in der Industrie läuft es nicht, der entsprechende Index rutschte um weitere 0,5 auf 47,7 Punkte und damit auf den schlechtesten Wert seit zehn Monaten. Alles unter 50 Zählern spricht für eine Schrumpfung der Produktion, das letzte Mal darüber lag der Wert im Sommer 2022.

Der Blick an die Börse allerdings spricht seit dem letzten Einkaufsmanagerindex über der Expansionsschwelle eine vollkommen andere Sprache. Seit eben jenem Sommer vor drei Jahren hat sich der DAX beinahe verdoppelt. Nun wird hier gern das Argument angeführt, dass die Unternehmen den Großteil ihrer Umsätze im Ausland erzielen und deshalb nicht so abhängig von der heimischen Konjunktur sind. Dennoch dürfte ein weiteres Jahr der Stagnation sicherlich nicht spurlos am Aktienmarkt vorübergehen. Die entsprechende Kaufzurückhaltung ist schon im gesamten zweiten Halbjahr zu spüren, die Performance hat der Index in den ersten sechs Monaten erzielt.

Auch in den USA war die Stimmung zumindest am Arbeitsmarkt schon mal besser. Die heute wegen des Shutdowns verspätet veröffentlichten Zahlen zeigen inklusive aller Revisionen der Vormonate eine regelrechte Vollbremsung des Jobmotors in der amerikanischen Wirtschaft. Doch wie die Börse auch in New York tickt, können die Indizes in Erwartung einer so weiter notwendigen Unterstützung aus der Geldpolitik ihre vorbörslichen Verluste wieder aufholen. Diese entstanden zuvor durch eine schwache Tendenz an den asiatischen Handelsplätzen. Hier waren es erneut die Sorgen vor zu hohen Bewertungen und einem Platzen der Tech-Blase, die auf die Stimmung drückten. Diese dürften die Anleger noch bis weit ins neue Jahr hinein begleiten.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 68% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

