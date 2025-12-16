    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX zwei Schritte vor, einen zurück – Stimmung in der Wirtschaft am Boden

    Mit Blick auf die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Jahresende genauso schlecht wie am Anfang.

    Die Hoffnung aus dem Frühsommer auf eine Wirtschaftswende nach dem Regierungswechsel in Berlin hat sich bislang nicht erfüllt und alle Beteiligten werden sie wohl mit ins neue Jahr nehmen müssen. Besonders in der Industrie läuft es nicht, der entsprechende Index rutschte um weitere 0,5 auf 47,7 Punkte und damit auf den schlechtesten Wert seit zehn Monaten. Alles unter 50 Zählern spricht für eine Schrumpfung der Produktion, das letzte Mal darüber lag der Wert im Sommer 2022.

    Soweit die nackten Zahlen. Aber auch nach den Worten von Industriepräsident Peter Leibinger ist die Stimmung in den deutschen Führungsetagen „extrem negativ, teils regelrecht aggressiv“ in Richtung Politik. Schleppende Reformen im Hinblick auf Bürokratie, Arbeitszeiten und eine mangelnde Flexibilität lösten zunehmend Wut in der Wirtschaft aus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.678,62€
    Basispreis
    16,23
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.494,72€
    Basispreis
    15,92
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Blick an die Börse allerdings spricht seit dem letzten Einkaufsmanagerindex über der Expansionsschwelle eine vollkommen andere Sprache. Seit eben jenem Sommer vor drei Jahren hat sich der DAX beinahe verdoppelt. Nun wird hier gern das Argument angeführt, dass die Unternehmen den Großteil ihrer Umsätze im Ausland erzielen und deshalb nicht so abhängig von der heimischen Konjunktur sind. Dennoch dürfte ein weiteres Jahr der Stagnation sicherlich nicht spurlos am Aktienmarkt vorübergehen. Die entsprechende Kaufzurückhaltung ist schon im gesamten zweiten Halbjahr zu spüren, die Performance hat der Index in den ersten sechs Monaten erzielt.

    Auch in den USA war die Stimmung zumindest am Arbeitsmarkt schon mal besser. Die heute wegen des Shutdowns verspätet veröffentlichten Zahlen zeigen inklusive aller Revisionen der Vormonate eine regelrechte Vollbremsung des Jobmotors in der amerikanischen Wirtschaft. Doch wie die Börse auch in New York tickt, können die Indizes in Erwartung einer so weiter notwendigen Unterstützung aus der Geldpolitik ihre vorbörslichen Verluste wieder aufholen. Diese entstanden zuvor durch eine schwache Tendenz an den asiatischen Handelsplätzen. Hier waren es erneut die Sorgen vor zu hohen Bewertungen und einem Platzen der Tech-Blase, die auf die Stimmung drückten. Diese dürften die Anleger noch bis weit ins neue Jahr hinein begleiten.

    Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 68% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

    Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Christine Romar
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Christine Romar ist seit Juni 2025 Head of Europe bei CMC Markets. Zuvor verantwortete sie bei der Citi als Head of EMEA Public Listed Products Sales & Distribution das Geschäft mit strukturierten Produkten. Vorherige Stationen ihrer beruflichen Karriere waren die BNP Paribas und die Bank Vontobel. Christine Romar beschäftigt sich seit 30 Jahren mit den Finanzmärkten. Ihr Schwerpunkt liegt auf der fundamentalen Analyse von Währungen, Rohstoffen, Anleihen und der weltweiten Aktienmärkte unter makroökonomischen Aspekten wie Zinsen, Konjunktur und Geldpolitik.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Christine Romar
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss DAX zwei Schritte vor, einen zurück – Stimmung in der Wirtschaft am Boden Mit Blick auf die heute veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes ist die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zum Jahresende genauso schlecht wie am Anfang.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     