    Ben & Jerry's stärkt die Unternehmensführung des Verwaltungsrats, um die langfristige Verankerung seines sozialen Auftrags zu sichern

    Der zukunftssichere Verwaltungsrat von Ben & Jerry's stellt sicher, dass der soziale Auftrag auch in den kommenden Jahren fortgeführt wird, während das Unternehmen in sein nächstes Kapitel eintritt 

    BURLINGTON, Vermont, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab Ben & Jerry's Homemade Inc. („Ben & Jerry's" oder „das Unternehmen") bekannt, dass es eine Reihe wichtiger Schritte unternimmt, um seine Unternehmensführung zu stärken und die Aufgaben und Pflichten des Verwaltungsrats von Ben & Jerry's („der Verwaltungsrat") zu bekräftigen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, den historischen sozialen Auftrag der Marke zu erhalten und zu stärken sowie ihre wesentliche Integrität zu schützen. Seit dem Jahr 2000 arbeitet der Verwaltungsrat mit dem Unternehmen zusammen, um sicherzustellen, dass Ben & Jerry's eine wichtige Stimme für den sozialen Wandel ist und Bewegungen unterstützt, die eine gerechtere und ausgewogenere Welt gestalten.

    Die Änderungen der Unternehmensführungs- und Aufsichtsstrukturen, die mit Grundsätzen und Richtlinien innerhalb der Muttergesellschaft von Ben & Jerry's, The Magnum Ice Cream Company („TMICC") (AEX: MICC), mit dem Fusionsvertrag sowie mit Standard-Kodizes im Einklang stehen, umfassen:

    • die Festlegung einer Amtszeitbeschränkung von 9 Jahren im Einklang mit dem Modell der Unternehmensführung der TMICC-Gruppe und bewährten Verfahren, 
    • die Bekräftigung der Verpflichtung zur Einhaltung des TMICC-Kodex für Integrität im Geschäftsleben und
    • die Einführung eines Sitzungsrhythmus für den Verwaltungsrat, der vollständig mit dem Fusionsvertrag übereinstimmt, mit Protokollen für die Einbindung, die den dreiteiligen Auftrag fördern sowie unseren Anforderungen an Respekt, Würde und faire Behandlung entsprechen. 

    Ben & Jerry's bleibt seiner einzigartigen dreiteiligen Mission – Produkt, wirtschaftlich und sozial – uneingeschränkt verpflichtet und setzt sich weiterhin für eine Reihe fortschrittlicher und überparteilicher Anliegen ein sowie als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit.

