Gensyn startet Verkauf von $AI-Token auf Sonar

Einzelheiten zu $AI: Die Gensyn Foundation („Gensyn") startet heute (15. Dezember) den Verkauf des $AI-Token auf Sonar und setzt damit einen wichtigen Meilenstein vor dem bevorstehenden Mainnet. Mit dem Verkauf wird der native Token eingeführt, der Zahlungen, Einsätze und Sicherheit sowie die Verwaltung des Gensyn-Netzwerks koordinieren wird.

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Token-Verkauf bietet 3 % des Token-Angebots, einen Bonusmultiplikator für Testnet-Teilnehmer und die Möglichkeit, eine GPU-Workstation der Marke Gensyn zu erhalten. https://token.gensyn.network/

Das von a16z unterstützte dezentrale KI-Netzwerk bereitet sich auf das Mainnet vor und startet den $AI-Tokenverkauf. Das Gensyn-Testnetz hat bereits eine rasante Entwicklung gezeigt, darunter:

Über 2.000.000 KI-Modelle trainiert

Über 165.000 Benutzer

Über 90.000.000 Transaktionen (575.000 pro Tag)

Der $AI-Token ist die Nutzwährung für das Mainnet-Netzwerk, ein Netzwerk, zu dem jeder KI-Rechenleistung, Trainingssignale, Modelle oder Bewertungskriterien beisteuern kann und in dem die Leistung in Echtzeit transparent bewertet wird. Die Mischung aus deterministischer Überprüfung, offener Bewertung und dezentraler Berechnung macht ein marktorientiertes System für kontinuierliches Lernen, das von echten wirtschaftlichen Interessen gesteuert wird und von jedem oder jedem System auf der Welt genutzt werden kann.

Der Verkauf bietet 300.000.000 Token (3 % des Angebots) über eine englische Auktion mit einer Bewertungsuntergrenze von 1 Million FDV und einer Bewertungsobergrenze von 1 Milliarde FDV, was dem Preis der letzten a16z-geführten Finanzierungsrunde von Gensyn vor zwei Monaten entspricht. Der Verkauf läuft auf dem Ethereum Mainnet mit USDC oder USDT und einem Mindestgebot von 100 USD, während die Token im Gensyn Network (L2) beansprucht werden.

Informationen zu den Testnet-Multiplikator:

Zusätzlich zur vorrangigen Zuteilung erhalten verifizierte Testnet-Nutzer einen Bonus-Token-Multiplikator auf ihren Kaufbetrag, der aus einem 2%igen Prämienpool entnommen wird. Der genaue Multiplikator richtet sich nach der Beteiligung der einzelnen Nutzer am Gensyn Testnet sowie nach der Höhe ihres Gebots in der Auktion. Eine höhere Beteiligung und ein höherer Gebotsbetrag bedeuten einen höheren Multiplikator, wobei der größte Teil des Multiplikators auf die Testnet-Teilnahme zurückzuführen ist. Multiplikatoren gewähren ohne zusätzliche Kosten zusätzliche Token auf den Kaufbetrag.

„Wir haben unsere Infrastruktur und Anwendungen erfolgreich im Testnetzwerk getestet und sind nun bereit, zur nächsten Phase überzugehen, in der wir mit realem Wert und spieltheoretischer Sicherheit im Hauptnetzwerk arbeiten werden. Durch die Durchführung eines öffentlichen Verkaufs vor dem Start können wir uns auf eine faire Verteilung konzentrieren und Community-Mitglieder priorisieren, die das Testnetz unterstützt haben und von unserer These überzeugt sind."– Ben Fielding, Mitbegründer und Geschäftsführer, Gensyn AI

