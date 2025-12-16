Gerresheimer Aktie kommt unter die Räder - 16.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie fällt um -5,39 % auf 26,52€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,75 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Gerresheimer Verluste von -34,71 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +12,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Gerresheimer einen Rückgang von -60,39 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,92 % 1 Monat +13,93 % 3 Monate -34,71 % 1 Jahr -62,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Gerresheimer Aktie, die von Tradern und Investoren beobachtet wird. Einige Mitglieder berichten von Käufen und diskutieren Handelsstrategien, während andere die Nachrichtenlage als ruhig empfinden und sich über die zukünftige Entwicklung unsicher sind. Zudem wird die Relevanz der Shortquote für langfristige Investoren thematisiert, wobei unterschiedliche Ansichten über deren Bedeutung bestehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 916,00 Mio.EUR € wert.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.