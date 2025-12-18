Gold-und Silberpreise lassen die Kasse bei diesem Produzenten nur so klingeln!!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 18.12.2025, 5:42 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Erkenntnis der einzigartigen Eigenschaften von Gold hat in den letzten Jahren den jährlichen Verbrauchauf ein Rekordniveau von fast 5.000 Tonnen getrieben. Treiber dieser Entwicklung sind die Nachfrage von Konsumenten, Investoren, Zentralbanken und industriellen Abnehmern. Rund drei Viertel dieser Nachfrage werden durch neu gefördertes Gold gedeckt, doch das Angebot wächst jährlich nur um etwas mehr als 1,5 %. Dies schafft ein günstiges langfristiges Umfeld für den Markt.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich der Goldmarkt derzeit bemerkenswert stark entwickelt: 2025 verzeichnet World Gold Council (WGC) zufolge einen Anstieg der Goldpreise um etwa 25–35 %. Trotz leichter Preiskorrekturen bleibt das Interesse hoch - für viele Anleger gilt Gold weiterhin als sicherer Hafen und langfristige Wertanlage.

Wer auch bei Einzeltiteln, die in der Regel einen deutlich höheren Hebel aufweisen, kontinuierlicheStabilität und Wertsteigerung sucht, ist bei Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) an der richtigen Adresse.

Dazu passt: Fortuna Mining (WKN: A40CFY)! Eine Firma, die seinen Wachstumskurs uneingeschränkt fortsetzt!

Dabei setzt Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) auf ein Geschäftsmodell, das auf ausgewählten Edelmetallen, nachhaltiger Produktion und globaler Diversifikation beruht. Das kanadische Unternehmen betreibt gegenwärtig drei aktive Minen – in Argentinien, der Elfenbeinküste und Peru – und fördert vor allem Gold und Silber, ergänzt durch Blei und Zink als Nebenprodukte.

Das Herzstück des Geschäftsmodells ist eine Kombination aus operativer Exzellenz und strategischer Standortwahl: Die Minen befinden sich in politisch und geologisch unterschiedlichen Regionen Lateinamerikas und Westafrikas, was Risiken streut und Wachstumsmöglichkeiten schafft. Parallel dazu investiert das Unternehmen regelmäßig in Explorationsprojekte – etwa das neue Diamba Sud-Gold-Projekt im Senegal – was zukünftige Produktionsquellen sichern soll, und das Entwicklungspotenzialerhöht.

Das derzeitige Rückgrat dieser top Gesellschaft!

Séguéla-Mine (Côte d’Ivoire):

Quelle: Fortuna Mining Corp. (Homepage)

Die Séguéla-Mine in der Region Worodougou im Nordwesten der Côte d’Ivoire ist eine Tagebau-Goldmine und aktuell das Flaggschiff-Projekt der Gesellschaft Die erste Goldproduktion lief hier im Mai 2023 „vom Band“. Für 2025 peilt Fortuna Mining (WKN: A40CFY) eine Goldproduktion von etwa 134.000 bis 147.000 Unzen an. Mit einer guten Kostenbasis (AISC etwa 1.500 bis 1600 USD je Unze, Tendenz fallend) und einem engagierten Ausbau der Aufbereitungsanlage zählt Séguéla zu den Schlüsselminen für das Wachstum der Firma.

Lindero-Mine (Salta, Argentinien):

Quelle: Fortuna Mining Corp. (Homepage)

Die Lindero-Mine in der Provinz Salta, im Nordwesten Argentiniens, ist eine Tagebau-Goldmine und gehört seit 2016 offiziell zum Portfolio von Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY), seit Oktober 2020 wird dort aktiv Gold gefördert. Für 2025 liegt die Produktionsprognose bei bis zu 105.000 Unzen Gold.

In 2025 liefen Produktionsoptimierungen auf Hochtouren: Im zweiten Quartal erreichte die Aufbereitungsanlage einen Durchsatzrekord mit durchschnittlich 1.050 Tonnen pro Stunde. Dadurch liegt Lindero voll im Plan, ein sehr gutes Jahresziel zu erreichen. Zudem trägt eine teilweise Photovoltaikversorgung zur Effizienz und Senkung des Dieselverbrauchs bei — was Betriebskosten schmälert und Umweltbilanz verbessert.

Damit zählt Lindero ebenfalls zu den tragenden Säulen der Goldproduktion von Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) und liefert eine verlässliche, planbare Goldmenge aus Südamerika.

Caylloma-Mine (Arequipa, Peru):

Quelle: Fortuna Mining Corp. (Homepage)

Die Caylloma Mine liegt im Süden Perus (Arequipa) und ist eine Untertagemine. Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) fördert hier vor allem Silber, zusätzlich aber auch Blei und Zink.

Im Jahr 2025 rechnet die Gesellschaft mit einer Silberproduktion von 0.9-1.0 Mio. Unzen, sowie 29 bis 32 Millionen Pfund Blei und 45 bis 49 Millionen Pfund Zink. Technisch läuft Caylloma sehr stabil: Im zweiten Quartal 2025 wurden rund 240.621 Unzen Silber produziert bei einem Silbergehalt von gewaltigen 64 g/t, sowie beträchtliche Mengen Blei und Zink.

Diese Diversifizierung — Silber plus Basismetalle — gibt Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) eine wertvolle Ergänzung zu den Goldminen. Caylloma trägt zur Gesamtproduktionsbasis bei und mildert Risiken, die bei ausschließlicher Goldproduktion bestehen könnten.

Mit Vollgas weiter die nächste Produktion aufbauen!

Das 2023 erworbene Goldprojekt Diamba Sud ist einer der vielversprechendsten Wachstumstreiber für Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY). Es liegt im hochgradigen Kenieba-Koudougou-Inlier (KKI), einer geologischen „Goldadresse“, die bereits mehrere Weltklasse-Lagerstätten in Senegal und Mali hervorgebracht hat. Diamba Sud profitiert direkt von den fruchtbaren Ausläufern der Senegal-Mali-Scherzone, einer der bedeutendsten goldführenden Strukturen Westafrikas. Das Projekt umfasst sieben Lagerstätten mit insgesamt 724.000 Unzen angezeigten und 285.000 Unzen vermuteten Goldressourcen (Stand Juli 2025) – eine sehr solide Basis für eine zukunftsträchtige Entwicklung.

Quelle: Fortuna Mining Corp. (Homepage)

Die im Oktober 2025 veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) bestätigt das außergewöhnlich starke wirtschaftliche Potenzial: Bei einem Goldpreis von 2.750 USD pro Unze weist Diamba Sud einen beeindruckenden Netto-Barwert nach Steuern von 563 Mio. USD, einen IRR von 72 % und eine Amortisationszeit von nur zehn Monaten auf. In den ersten drei Produktionsjahren werden durchschnittlich 147.000 Unzen Gold pro Jahr erwartet – zu äußerst wettbewerbsfähigen AISC von 904 USD pro Unze.

Die Baukosten von rund 283 Mio. USD gelten als gut finanzierbar, zumal Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) über eine starke Bilanz und robuste Cashflows verfügt. Die Bauentscheidung soll bereits im ersten Halbjahr 2026 getroffen werden.

Aktuelle Bohrergebnisse bekräftigen das Potential der Liegenschaft in Senegal!

Laut der letzten Pressemeldung aus Dezember 2025, erzielt die Lagerstätte Southern Arc weiterhin überzeugende Resultate mit hochgradigen Abschnitten aus sowohl Infill- als auch Erweiterungsbohrungen. Zu den wichtigsten Ergebnissen der Infill-Bohrungen zählt das Bohrloch DSDD555, das 6,8 g/t Gold über eine geschätzte Mächtigkeit von 35,5 m lieferte. Von besonderer Bedeutung ist die Erweiterung der Mineralisierung durch Bohrungen südwestlich der aktuellen optimierten Grubenhülle, welche breite und konsistente Goldabschnitte aufzeigen. Exemplarisch hierfür ist das Bohrloch DSDD574, das 1,7 g/t Gold über eine geschätzte Mächtigkeit von 29,6 m sowie weitere 2,0 g/t über ca. 20 m hervorbrachte. Die gewonnenen Daten werden in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einfließen, deren Veröffentlichung für das erste Quartal 2026 vorgesehen ist.

Fazit: Solide Cashflows und zusätzliches Potential in Senegal lassen das Herz höher schlagen!

Gemeinsam decken die Minen Séguéla, Lindero und Caylloma geografisch drei Kontinente ab — Westafrika, Südamerika und Andenrepublik Peru und sichern so gegen politische und regionale Risiken ab. Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) setzt bewusst auf Gold (Séguéla, Lindero) und Silber/Basismetalle (Caylloma), um Marktzyklen und Preisänderungen besser abzufedern.

Im Jahr 2024 erreichte Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) eine beeindruckende Edelmetallgesamtproduktion: 369.637 Unzen Gold und rund 3,7 Millionen Unzen Silber. Damit zählt Fortuna zu den mittleren Produzenten im globalen Rohstoffsektor, mit klarer Ausrichtung auf Effizienz und Wertschöpfung.

Die 2025er Produktionsplanung zeigt deutlich, worauf die Gesellschaft setzt: rund 334.000 und 373.000 Unzen Gold plus große Silber- und Basismetallerträge von Caylloma. Zudem sorgt technische Optimierung (z.B. Lindero Durchsatzsteigerung) für effiziente Kostenstruktur und stabile Erträge.

Für Anleger und Branchenbeobachter macht dieses Minenportfolio Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) zu einem vielseitigen Anbieter: mit als stabilisierenden Faktor und geografisch breit aufgestellt, um globalen Unsicherheiten zu trotzen. Dieser solide Basistitel mit enormen Potential sollte auf keiner Watchlist fehlen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

