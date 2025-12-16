Mozilla ernennt Anthony Enzor-DeMeo zum CEO, um die nächste Ära der nutzerorientierten, vertrauenswürdigen Technologie anzuführen

BOSTON, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mozilla gab heute die Ernennung von Anthony Enzor-DeMeo zum Chief Executive Officer der Mozilla Corporation bekannt, was eine neue Phase in der Strategie des Unternehmens markiert, das vertrauenswürdigste Softwareunternehmen der Welt zu werden. Enzor-DeMeo war zuletzt als General Manager von Firefox tätig, wo er die Vision, Strategie und Geschäftsentwicklung des Browsers in einer Zeit des schnellen Wandels in den Bereichen Suche, KI und Verbrauchererwartungen leitete.

Da das Vertrauen in Big Tech schwindet, setzt Mozilla auf Unabhängigkeit, Nutzerauswahl, neue Produktinnovationen und einen Plan, um Firefox wieder zum Wachstum zu verhelfen.

Mozilla schlägt das nächste Kapitel zu einem Zeitpunkt auf, an dem das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Technologie erheblich schwindet. Verbraucher auf der ganzen Welt fühlen sich zunehmend übermäßig überwacht, unzureichend informiert und sind unsicher, wie KI-Systeme die Informationen, die sie sehen, und die Entscheidungen, die sie treffen, beeinflussen. Diese wachsende Vertrauenslücke ist eine klare Chance für Mozilla: moderne, qualitativ hochwertige Software anzubieten, die transparent, nutzergesteuert und unabhängig von überwachungsgesteuerten Geschäftsmodellen ist.

„Kein anderes Unternehmen im Bereich der Verbrauchertechnologie vereint Mozillas globale Reichweite, seine technische Glaubwürdigkeit und seinen langjährigen Ruf der Unabhängigkeit", sagte Mark Surman , President von Mozilla. „Anthony weiß, dass Vertrauen mehr ist als ein Markenversprechen. Es ist etwas, das man sich durch die Art und Weise verdient, wie Produkte hergestellt werden, wie mit Daten umgegangen wird und wie klar die Nutzer verstehen, was passiert. Das ist die Zukunft, auf die wir hinarbeiten."

Enzor-DeMeo verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau produktorientierter Unternehmen in komplexen, regulierten Märkten. Bevor er zu Mozilla kam war er Chief Product and Technology Officer bei Roofstock und hatte leitende Funktionen im Produktbereich bei Better und Wayfair inne, nachdem er seine Karriere bei Dealer.com begonnen hatte. Er hat einen MBA des MIT Sloan und einen MS- und BS-Abschluss des Champlain College.