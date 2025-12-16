21 0 Kommentare Southchip: 11 Quartale ununterbrochener Umsatzanstieg!

Southchip setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Steigende Umsätze, Rekordquartal 2025 und starke Impulse aus Auto-, KI- und Industriechips prägen die Entwicklung.

Der Betriebsumsatz von Southchip ist seit elf Quartalen in Folge gestiegen.

Im Jahr 2025 erzielte Southchip einen Betriebsumsatz von rund 2,38 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 25,34 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im dritten Quartal 2025 erreichte der Betriebsumsatz etwa 910,26 Millionen RMB, ein Rekordwert mit einem Anstieg von 40,26 % im Vergleich zum Vorjahr.

Southchip hat bedeutende Fortschritte bei Chips für die Automobil-, KI- und Industriebranchen erzielt, was zu einem rapiden Anstieg des Umsatzbeitrags aus diesen Bereichen führte.

Die Bruttogewinnmarge lag in den ersten drei Quartalen 2025 bei etwa 36,98 %, was einen Rückgang von etwa 4 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die F&E-Ausgaben für die ersten drei Quartale 2025 betrugen 458,90 Millionen RMB, was die F&E-Investitionen des gesamten Jahres 2024 übertraf, mit einer F&E-Ausgabenquote von 19,28 %.





