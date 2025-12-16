Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.309,33USD pro Feinunze und notiert damit +0,11 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 63,52USD und damit -0,86 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 59,02USD und verzeichnet ein Minus von -2,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 55,19USD und verzeichnet ein Minus von -2,34 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.614,50USD
|+2,44 %
|Platin
|1.858,00USD
|+4,03 %
|Kupfer London Rolling
|11.592,31USD
|-0,44 %
|Aluminium
|2.871,58PKT
|+0,76 %
|Erdgas
|3,863USD
|-3,97 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Plus von +4,03 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.12.25, 17:29 Uhr.