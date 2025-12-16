Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 16.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.309,33USD pro Feinunze und notiert damit +0,11 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 63,52USD und damit -0,86 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 59,02USD und verzeichnet ein Minus von -2,30 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 55,19USD und verzeichnet ein Minus von -2,34 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.614,50 USD +2,44 % Platin 1.858,00 USD +4,03 % Kupfer London Rolling 11.592,31 USD -0,44 % Aluminium 2.871,58 PKT +0,76 % Erdgas 3,863 USD -3,97 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Plus von +4,03 % gehört Platin heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 16.12.25, 17:29 Uhr.