IULIUS Group wählt Yardi zur Optimierung des nationalen Portfoliomanagements für Einzelhandels- und Büroimmobilien

IAŞI, Rumänien, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die IULIUS Group, ein führender Bauträger und Betreiber von gemischt genutzten Stadterneuerungsprojekten in Rumänien, hat sich für Yardi entschieden, um die Verwaltung seines umfangreichen Gewerbeportfolios zu unterstützen und zu optimieren. Mit mehr als 320.000 m² an Einzelhandelsflächen und über 1.000 Mietern im ganzen Land hat IULIUS eine entscheidende Rolle für die Gestaltung moderner Einzelhandels- und Bürostandorte übernommen und sich als wichtiger Akteur bei der Entwicklung des rumänischen Gewerbeimmobiliensektors etabliert.

Der in Iaşi ansässige Bauträger und Immobilienbetreiber setzt auf Cloud-basierte Technologien, um seine Abläufe zu optimieren und die strategische Zusammenarbeit zu stärken

Im Rahmen der Partnerschaft wird IULIUS Yardis Commercial Suite mit Yardi Voyager, implementieren, um Finanz- und Betriebsdaten in eine einzige Cloud-basierte Plattform zu integrieren. Dieses zentralisierte System wird die Echtzeittransparenz des Portfolios ermöglichen, die abteilungsübergreifende Abstimmung verbessern und die strategische Entscheidungsfindung optimieren. Die automatisierte Beschaffung und Rechnungsverarbeitung wird die Effizienz weiter steigern, indem manuelle Eingriffe reduziert, die Ausgabentransparenz verbessert und das Lieferantenmanagement gestärkt wird.

„Die Digitalisierung ist ein Schlüsselfaktor für unsere Zukunft, und Yardi wird uns dabei helfen, unsere Kernprozesse zu optimieren und zugleich unsere Expansion in Rumänien zu beschleunigen", betont Adrian Giurgiu, CFO, IULIUS Company. „Eine einheitliche Plattform verschafft uns mehr Klarheit, eine bessere Kontrolle und die Flexibilität, uns anzupassen, wenn unser Portfolio weiter wächst."

„IULIUS war maßgeblich an der Gestaltung moderner Stadt- und Einzelhandelsziele in ganz Rumänien beteiligt", erklärt Neal Gemassmer, Vice President und General Manager of International bei Yardi. „Wir freuen uns, das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens mit einer Technologie zu unterstützen, die Betriebsabläufe vereinheitlicht, die Transparenz erhöht und die strategische Entscheidungsfindung für das wachsende Portfolio unterstützt."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi die Entwicklung Ihres Gewerbeimmobilienportfolios mit skalierbaren, datengesteuerten Lösungen unterstützen kann.

Informationen zur IULIUS Group

IULIUS ist ein Bauträger und Immobilienbetreiber, der sich auf große Stadterneuerungsprojekte mit gemischter Nutzung in Rumänien spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und ist in vier großen Städten des Landes vertreten: Iași, Timișoara, Cluj-Napoca und Suceava. Der Wert der in Rumänien getätigten Investitionen übersteigt zwei Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter iuliuscompany.ro.

Informationen zu Yardi

Yardi entwickelt branchenführende Software für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen auf der ganzen Welt. Mit mehr als 10.000 Beschäftigten arbeitet Yardi gemeinsam mit seinen Kunden daran, bedeutende Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben. Weitere Informationen darüber, wie Yardi für die Zukunft gerüstet ist, finden Sie unter yardi.eu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845539/Yardi.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2447766/5681715/Yardi_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iulius-group-wahlt-yardi-zur-optimierung-des-nationalen-portfoliomanagements-fur-einzelhandels--und-buroimmobilien-302643688.html