    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGamida Cell AktievorwärtsNachrichten zu Gamida Cell
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    IULIUS Group wählt Yardi zur Optimierung des nationalen Portfoliomanagements für Einzelhandels- und Büroimmobilien

    IULIUS Group wählt Yardi zur Optimierung des nationalen Portfoliomanagements für Einzelhandels- und Büroimmobilien
    Foto: adobe.stock.com

    Der in Iaşi ansässige Bauträger und Immobilienbetreiber setzt auf Cloud-basierte Technologien, um seine Abläufe zu optimieren und die strategische Zusammenarbeit zu stärken

    IAŞI, Rumänien, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die IULIUS Group, ein führender Bauträger und Betreiber von gemischt genutzten Stadterneuerungsprojekten in Rumänien, hat sich für Yardi entschieden, um die Verwaltung seines umfangreichen Gewerbeportfolios zu unterstützen und zu optimieren. Mit mehr als 320.000 m² an Einzelhandelsflächen und über 1.000 Mietern im ganzen Land hat IULIUS eine entscheidende Rolle für die Gestaltung moderner Einzelhandels- und Bürostandorte übernommen und sich als wichtiger Akteur bei der Entwicklung des rumänischen Gewerbeimmobiliensektors etabliert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    606,85€
    Basispreis
    4,03
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    696,04€
    Basispreis
    3,79
    Ask
    × 14,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der in Iaşi ansässige Bauträger und Immobilienbetreiber setzt auf Cloud-basierte Technologien von Yardi, um seine Abläufe zu optimieren und die strategische Zusammenarbeit zu stärken

    Im Rahmen der Partnerschaft wird IULIUS Yardis Commercial Suite mit Yardi Voyager, implementieren, um Finanz- und Betriebsdaten in eine einzige Cloud-basierte Plattform zu integrieren. Dieses zentralisierte System wird die Echtzeittransparenz des Portfolios ermöglichen, die abteilungsübergreifende Abstimmung verbessern und die strategische Entscheidungsfindung optimieren. Die automatisierte Beschaffung und Rechnungsverarbeitung wird die Effizienz weiter steigern, indem manuelle Eingriffe reduziert, die Ausgabentransparenz verbessert und das Lieferantenmanagement gestärkt wird.

    „Die Digitalisierung ist ein Schlüsselfaktor für unsere Zukunft, und Yardi wird uns dabei helfen, unsere Kernprozesse zu optimieren und zugleich unsere Expansion in Rumänien zu beschleunigen", betont Adrian Giurgiu, CFO, IULIUS Company. „Eine einheitliche Plattform verschafft uns mehr Klarheit, eine bessere Kontrolle und die Flexibilität, uns anzupassen, wenn unser Portfolio weiter wächst."

    „IULIUS war maßgeblich an der Gestaltung moderner Stadt- und Einzelhandelsziele in ganz Rumänien beteiligt", erklärt Neal Gemassmer, Vice President und General Manager of International bei Yardi. „Wir freuen uns, das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens mit einer Technologie zu unterstützen, die Betriebsabläufe vereinheitlicht, die Transparenz erhöht und die strategische Entscheidungsfindung für das wachsende Portfolio unterstützt."

    Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi die Entwicklung Ihres Gewerbeimmobilienportfolios mit skalierbaren, datengesteuerten Lösungen unterstützen kann.

    Informationen zur IULIUS Group
    IULIUS ist ein Bauträger und Immobilienbetreiber, der sich auf große Stadterneuerungsprojekte mit gemischter Nutzung in Rumänien spezialisiert hat. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und ist in vier großen Städten des Landes vertreten: Iași, Timișoara, Cluj-Napoca und Suceava. Der Wert der in Rumänien getätigten Investitionen übersteigt zwei Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter iuliuscompany.ro.

    Informationen zu Yardi
    Yardi entwickelt branchenführende Software für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen auf der ganzen Welt. Mit mehr als 10.000 Beschäftigten arbeitet Yardi gemeinsam mit seinen Kunden daran, bedeutende Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben. Weitere Informationen darüber, wie Yardi für die Zukunft gerüstet ist, finden Sie unter yardi.eu.

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845539/Yardi.jpg
    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2447766/5681715/Yardi_Logo.jpg

    Logo Yardi

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iulius-group-wahlt-yardi-zur-optimierung-des-nationalen-portfoliomanagements-fur-einzelhandels--und-buroimmobilien-302643688.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IULIUS Group wählt Yardi zur Optimierung des nationalen Portfoliomanagements für Einzelhandels- und Büroimmobilien Der in Iaşi ansässige Bauträger und Immobilienbetreiber setzt auf Cloud-basierte Technologien, um seine Abläufe zu optimieren und die strategische Zusammenarbeit zu stärken IAŞI, Rumänien, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Die IULIUS Group, ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     