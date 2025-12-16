EU-Kommission will Pestizide unbefristet zulassen
- EU-Kommission plant unbefristete Zulassung von Glyphosat.
- Regelmäßige Neuzulassungen sollen abgeschafft werden.
- Gefährlichste Substanzen bleiben von Regelung ausgenommen.
STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will, dass Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat in der EU künftig zeitlich unbefristet zugelassen werden können. Demnach sollen die bislang erforderlichen regelmäßigen Neuzulassungen für Wirkstoffe abgeschafft werden, wie aus einem Vorschlag der Behörde hervorgeht. Die gefährlichsten Substanzen sollen davon ausgenommen werden.
Erneuerungen und gezielte Neubewertungen sollen nach Willen der Kommission dann durchgeführt werden, wenn es wissenschaftliche Gründe dafür gibt.
Bislang wird die Zulassung eines aktiven Wirkstoffs in der EU nur für einen begrenzen Zeitraum bis zu 15 Jahren erteilt und muss danach neu bewertet werden. Ohne erfolgreiche Erneuerung läuft die Zulassung aus.
Bekannt ist etwa das umstrittene Pestizid Glyphosat, das die EU-Kommission nicht als gefährlich einschätzt. Glyphosat ist ein sogenanntes Totalherbizid, das nahezu alle grünen Pflanzen schädigt. Es wird seit Mitte der 1970er-Jahre vor allem unter dem Handelsnamen "Roundup" genutzt und ist heute in zahlreichen Pflanzenschutzmitteln verschiedener Hersteller enthalten.
Die EU hat die Genehmigung für Glyphosat zuletzt bis Ende 2033 verlängert. In einem Teil der Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, sind Anwendungen in Haus- und Kleingärten sowie auf Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, verboten oder stark eingeschränkt.
Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen den Vorschlag nun diskutieren./rdz/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 44,55 auf Tradegate (16. Dezember 2025, 17:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +2,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 34,46 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -28,58 %/+42,84 % bedeutet.
Hallo zusammen
- > sollte der Supreme Court den Fall ablehnen, dürfte es direkt signifikant nach unten gehen. Als erste Orientierungsmarke dienen sicherlich die 30 EUR, bei der die Aktie "nach Asundexian" und "vor Solicitor General" notierte. Persönlich rechne ich damit, das dies aber allenfalls ein Haltepunkt wäre. Denn die Ablehnung durch den Supreme Court hätte weitreichende Konsequenzen. Ich persönlich beende im Fall einer Ablehnung durch den Supreme Court sofort mein sämtliches Bayer-Engagement. Aus fundamentalen Gründen. Mir ist dann schlichtweg jeder Ausstiegskurs recht und ich gehe davon aus, dass die Aktie definitiv wieder (deutlich) unter die 30 geht und dort auch bleibt. Mehr noch: den Erlös aus dem Auflösen meines Bayer-Engamenents würde ich 1:1 in einen harten Short stecken. Sofort.
- > sollte der Supreme Court annehmen, gehe ich davon aus, dass sich zunächst das restliche "der Supreme Court hat angenommen" Potenzial materialisiert. Ein Sprung irgendwo in den Bereich 40-45 ist da sicherlich möglich. ABER: Das wäre nur der erste Schritt. Denn es geht im Wesentlichen ja nicht darum, dass der Supreme Court annimmt, sondern wie er dann im Verfahren entscheidet. Hier sind dann drei Ausgänge möglich:
- 1) Der Supreme Court entscheidet, dass ein vollumfänglicher Vorrang des Bundesrechts bzw. der Regulatorik und der Warnung beim Einsatz von Produkten gilt --> Zielzone irgendwo bei 65 -75
- 2) Der Supreme Court entscheidet, dass ein eingeschränkter Vorrang des Bundesrechts bzw. der Regulatorik und der Warnung beim Einsatz von Produkten gilt. Einschränkung bspw. "gilt nur für Etiketten, nicht aber für andere Kommunikationskanäle"; das würde aber dennoch gleichwohl einer Mehrzahl der aktuell laufenden Klagen (s.u.) den Stecker ziehen --> Zielzone irgendwo bei 55 -65
- 3) Der Supreme Court entscheidet, dass die Rechtsprechung auf bundesstaatlicher Ebene Vorrang von der Bundesregulatorik hat --> Zielzone unter 30, siehe oben
- > der vorliegende Fall hat mittlerweile eine Dimension angenommen und betrifft Themen, die ihn zu einem Bilderbuch-Fall für den Supreme Court machen. --> Das erhöht die Annahmewahrscheinlichkeit
- > die Bundesregierung hat sich für die Annahme ausgeprochen. --> Das erhöht die Annahmewahrscheinlichkeit
- > wer mir bis hierher gefolgt ist, hat festgestellt, dass bereits die Annahme des Falls eine klare Indikation für die Entscheidung im eigentlichen Verfahren gibt. Nämlich Preemption, also Bundesrecht vor bundesstaatlicher Rechtsprechung
- > Im Verfahren ist es wahrscheinlicher, dass der Supreme Court sich für eine weichere Preemption ausspricht. Hier dürfte die Wahrscheinlichkeit bei ca. 70% liegen. Aber auch das würde einen Großteil der Klagen abräumen. Sieg für Bayer. Sonnenschein für die Aktionäre!
- > zu ca. 15% harte PReemption, "Sieg auf ganzer Linie", "Preemption für alles, Wort und Meinung der EPA sind überall Gesetz. Zweifelsfälle sind im Sinne der EPA zu entscheiden". Sonennschein und Eiscreme für die Aktionäre!
- > zu ca. 15%: keien Preemption, bundesstaatliche Gerichte können und sollen entscheiden was und wie sie wollen. Bayer sieht sich weiter unkalkulierbaren Risiken ausgesetzt UND zudem wissen die Kläger nun, dass es so bald keine Hilfe vom Supreme Court geben wird. Ihr Geschäftsmodell ("Klageindustrie") wird gestärkt
- Entscheidung 1 - Annahme j/n
- 70% Annahme, Zielzone 40-45
- 30% Ablehnung, Zielzone "unter 30", "der Boden tut sich auf"
- Entscheidung 2 - Hauptverfahren - ca. Ende Juni kommuniziert, also auch davon abhängig, wie sich der Markt allgemein entwickelt!
- 70% weiche Preemption, Zielzone 55-65
- 15% harte Preemption, Zielzone 65-75
- 15% keine Preemption, Zielzone "unter 30", "der Boden tut sich auf"
Das alles ist meine ganz persönliche Meinung. Ich hafte für nichts.
Jeder der den Fall Durnell etwas näher angeschaut hat, weiss, was los ist. Es ist seltsam, wie damals die Biden Admin argumentiert hat. Der Solicitor General hat klar gemacht, dass Bundesrecht über Staatenrecht steht. So wird auch die Entscheidung fallen. Bayer wird hier rauskommen und die Rückstellungen zum grössten Teil auflösen.
Habe mir angeschaut, wie das Standardprozedere ist - und das ist dankenswerterweise recht überschaubar:
- > an den "Conference Days" (im von keks911 (danke!) verlinkten Kalender grün markiert: https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/2025TermCourtCal… ) werden die Entscheidungen getroffen. Diese werden allerdings nicht direkt am Conference Day selbst sondern in der so genannten "Orders List" am darauffolgenden Montag, 0930 morgens, Ortszeit, veröffentlicht. Ausnahme lediglich, wenn der Montag ein Feiertag ist --> dann wird es der nächste Arbeitstag. (Order Lists finden sich hier: https://www.supremecourt.gov/orders/ordersofthecourt/25)
- > Die Order List kann drei verschiedene Informationen enthalten: angenommen, abgelehnt, oder der Fall erscheint nicht auf der Liste
- > Sollte der Fall nicht auf der Liste erscheinen, ist er automatisch "relisted" - sofern er in der laufenden Diskussion ist. "Relisted" bedeutet, dass er am nächsten Conference Day weiterdisktuiert wird. Wiedervorlage. Aber das wird nicht explizit erwähnt. Der Fall taucht in dem Fall schlichtweg nicht inder der Order List auf