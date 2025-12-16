    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeFi Technologies AktievorwärtsNachrichten zu DeFi Technologies
    DeFi Technologies kündigt die Einführung brasilianischer Hinterlegungsscheine für institutionelle Anleger an der B3-Börse an

    Foto: adobe.stock.com
    • DEFT-Zugang über BDRs: DeFi Technologies hat von der B3-Börse die Genehmigung erhalten, brasilianische Hinterlegungsscheine („BDR") für seine Stammaktien unter dem Tickersymbol DEFT31 zu notieren. Der Handel soll am 17. Dezember 2025 beginnen und brasilianischen institutionellen Anlegern über ihre bestehenden Broker- und Verwahrungsstrukturen ein auf BRL lautendes, lokal gehandeltes Engagement ermöglichen.

    • Strategische Präsenz in Brasilien: Das BDR-Programm „DEFT31" ist ein strategischer Schritt, um die Sichtbarkeit und die institutionelle Investorenbasis von DeFi Technologies in Brasilien zu erweitern. Es steht im Einklang mit der Notierung und Verfügbarkeit der digitalen ETPs von Valour an der B3-Börse und stärkt die allgemeine internationale Expansionsstrategie des Unternehmens.

    • Ergänzende globale Angebote: Der Handel an der B3 ergänzt die bestehende Nasdaq-Notierung (DEFT) von DeFi Technologies, integriert das Unternehmen stärker in die globalen Kapitalmärkte und bietet brasilianischen Anlegern eine vertraute, lokal abgewickelte Struktur, um an seinem Wachstum teilzuhaben.

    TORONTO, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão („B3") die Notierung von brasilianischen Hinterlegungsscheinen („BDRs") genehmigt hat, die Stammaktien von DeFi Technologies für institutionelle Anleger in Brasilien repräsentieren.

    DeFi Technologies Logo

    Die BDRs werden voraussichtlich am 17. Dezember 2025 an der B3unter dem Tickersymbol „DEFT31"gehandelt. DeFi Technologies beabsichtigt, die Einführung mit einer Veranstaltung zum Börsenschluss an der B3 am 19. Dezember 2025 zu feiern.

    Die DEFT31-BDRs bieten brasilianischen institutionellen und qualifizierten Anlegern ein lokales, auf BRL lautendes Engagement in Stammaktien von DeFi Technologies über dieselben Broker, Verwahrstellen und Nachhandelsinfrastrukturen, die sie bereits für inländische Wertpapiere nutzen, ohne dass sie direkt an internationalen Börsen handeln müssen. BDRs sind in Brasilien ausgegebene Zertifikate, die Aktien ausländischer Unternehmen repräsentieren und nach brasilianischen Marktverfahren gehandelt und abgerechnet werden.

