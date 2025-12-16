DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS von 34 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe die langfristigen Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten zu möglichen Abschwächungen der geplanten strengeren Kapitalanforderungen seien positiv. Höhere Kapitalanforderungen wäre zwar negativ, aber aufgrund voraussichtlich langer Übergangsfristen wohl gut zu verkraften. Außerdemgehe er "von einer Abschwächung der Pläne infolge von geschickter Lobbyarbeit" aus./rob/mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 37,80EUR auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2025, 17:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Philipp Häßler

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



