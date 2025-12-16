DZ BANK stuft UBS AG auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für UBS von 34 auf 39 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe die langfristigen Gewinnschätzungen erhöht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachrichten zu möglichen Abschwächungen der geplanten strengeren Kapitalanforderungen seien positiv. Höhere Kapitalanforderungen wäre zwar negativ, aber aufgrund voraussichtlich langer Übergangsfristen wohl gut zu verkraften. Außerdem
gehe er "von einer Abschwächung der Pläne infolge von geschickter Lobbyarbeit" aus./rob/mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,16 % und einem Kurs von 37,80EUR auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2025, 17:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Häßler
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
