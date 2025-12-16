Der Börsen-Tag
Börsen im Rückwärtsgang: DAX & Wall Street schwächeln – Tech hält sich
Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks – nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtstrend entziehen.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute überwiegend im Minus. In Deutschland verzeichnen alle vier großen Indizes Verluste. Am besten hält sich dabei der TecDAX, der nur leicht um 0,15 Prozent nachgibt und bei 3.541,85 Punkten steht. Ebenfalls moderat ist das Minus im MDAX, der 0,22 Prozent verliert und aktuell 30.087,31 Punkte erreicht. Der Leitindex DAX notiert bei 24.112,44 Punkten und liegt 0,34 Prozent im Minus. Deutlich schwächer zeigt sich der SDAX: Der Nebenwerteindex fällt um 0,63 Prozent auf 16.732,71 Punkte und ist damit der größte Verlierer unter den deutschen Indizes. Auch an der Wall Street dominieren negative Vorzeichen. Der Dow Jones gibt um 0,53 Prozent nach und steht bei 48.188,88 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 0,45 Prozent auf 6.786,85 Punkte. Damit fallen die Kursrückgänge in den USA etwas stärker aus als im Durchschnitt der großen deutschen Indizes, liegen aber in einer ähnlichen Größenordnung wie die Verluste im DAX. Insgesamt zeigt sich damit ein einheitliches Bild: Sowohl die deutschen als auch die US-amerikanischen Leitindizes tendieren heute schwächer, wobei vor allem kleinere und mittelgroße Werte – sichtbar im SDAX – stärker unter Druck stehen als Technologiewerte im TecDAX.
DAX TopwerteZalando führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 4,49% an, gefolgt von GEA Group mit 1,79% und Merck, das um 1,69% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete die Commerzbank einen Rückgang von 1,71%, während Fresenius und Bayer mit -2,25% und -2,44% ebenfalls deutlich im Minus lagen.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht K+S mit einem Plus von 2,94% hervor, gefolgt von Redcare Pharmacy mit 2,85% und Deutsche Lufthansa, die um 1,99% zulegte.
MDAX FlopwerteHENSOLDT fiel um 2,66%, während Gerresheimer und ThyssenKrupp mit -3,09% und -4,06% ebenfalls zu den Verlierern gehören.
SDAX TopwerteKloeckner ist der Spitzenreiter im SDAX mit einem Anstieg von 3,17%, gefolgt von Alzchem Group mit 2,60% und GFT Technologies, das um 2,52% zulegte.
SDAX FlopwerteMBB verzeichnete einen Rückgang von 3,88%, während NORMA Group und SMA Solar Technology mit -4,35% und -6,04% ebenfalls stark verloren.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt United Internet mit einem Plus von 1,28%, gefolgt von IONOS Group mit 0,97% und SUESS MicroTec, das um 0,74% zulegte.
TecDAX FlopwerteKontron fiel um 2,01%, während HENSOLDT und SMA Solar Technology mit -2,66% und -6,04% ebenfalls zu den Verlierern zählen.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones konnte Walt Disney mit einem Anstieg von 1,61% überzeugen, gefolgt von Boeing mit 0,95% und Procter & Gamble, das um 0,88% zulegte.
Dow Jones FlopwerteJohnson & Johnson fiel um 1,82%, während IBM und Merck & Co mit -1,98% und -2,30% ebenfalls im Minus lagen.
S&P 500 TopwerteUnited Airlines Holdings führt die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 3,44% an, gefolgt von Comcast (A) mit 3,39% und Robinhood Markets Registered (A), das um 3,33% zulegte.
S&P 500 FlopwerteMarathon Petroleum Corporation verzeichnete einen Rückgang von 4,30%, während Diamondback Energy und Halliburton mit -4,53% und -4,65% ebenfalls stark verloren.
