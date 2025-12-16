JPMORGAN stuft BMW auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach der Ankündigung einer Wandlung aller Vorzugsaktien in Stammaktien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Autobauer vereinfache so die Aktionärsstruktur und schaffe mehr Transparenz, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem gehe BMW davon aus, dass durch den Schritt das Gewicht von BMW in großen Indizes wie dem Dax steigen wird. Aktuell sind nur die Stämme im Dax notiert./rob/mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 15:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 94,28EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 17:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 89,00 € , was einem Rückgang von -5,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer