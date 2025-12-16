Zalando - Aktie steigt rasant +4,82 % - 16.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zalando Aktie. Mit einer Performance von +4,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,28 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +2,28 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,685€, mit einem Plus von +4,82 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Zalando Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,85 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Zalando Aktie damit um +1,05 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,93 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,05 % 1 Monat +2,24 % 3 Monate -8,85 % 1 Jahr -31,80 %

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,49 Mrd.EUR € wert.

Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks – nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtstrend entziehen.

Top- und Flop-Aktien am 16.12.2025 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.