Leichte Kursgewinne - US-Arbeitsmarktbericht bewegt kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,18 Prozent auf 112,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,16 Prozent.

Der am Nachmittag vorgelegte US-Arbeitsmarktbericht fiel durchwachsen aus. Der Beschäftigungsanstieg war etwas höher als erwartet. Dies gilt allerdings auch für die Arbeitslosenquote, während sich die Stundenlöhne schwächer als prognostiziert entwickelten. Der Bericht sorgte für kurzzeitige Kursausschläge. Er gab dem Markt aber keine neue Richtung. Ökonomen erwarten zunächst keine großen Auswirkungen auf die künftige Zinspolitik.

"Der Arbeitsmarkt zeigt ein durchwachsenes Bild und so sieht es auch für weite Teile der Wirtschaft aus", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Während die Investitionen in die Künstliche Intelligenz ein zentraler Treiber des BIP-Zuwachses sind, haben andere Bereiche der US-Wirtschaft zu kämpfen." So habe die konjunktursensitive Logistikbranche in den drei vergangenen Monaten Stellen abgebaut.

Zudem blieben die Umsätze im Einzelhandel hinter den Erwartungen zurück. Die Umsätze haben im Oktober zum Vormonat stagniert. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg erwartet./jsl/men



