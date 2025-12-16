    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Digitalminister macht Finanzzusage für UN-Internetforum

    Für Sie zusammengefasst
    • Wildberger betont Freiheit des Internets vor UN.
    • Eine Million Euro für Internet Governance Forum zugesagt.
    • Digitale Spaltung bleibt großes globales Problem.
    Digitalminister macht Finanzzusage für UN-Internetforum
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat vor den Vereinten Nationen in New York die Bedeutung eines freien Internets betont und eine Million Euro für das Internet Governance Forum (IGF) der UN als Einmalzahlung zugesagt. Das IGF ist ein internationales Diskussionsforum für politische Fragen zur Steuerung des Internets.

    Ein offenes Netz sei unerlässlich für Wohlstand und eine nachhaltige am Menschen orientierte Entwicklung, sagte Wildberger in einer auf Englisch gehaltenen Rede vor der UN-Generalversammlung. Das Netz verbinde Menschen über Grenzen hinweg, ermögliche Innovationen und vergrößere den Zugang zu Wissen.

    Sorgen wegen digitaler Spaltung

    Bei dem hochrangigen Treffen, an dem Digitalminister und Regierungsvertreter zahlreicher Länder teilnehmen, soll eine Resolution zur Bekräftigung von UN-Zielen für ein offenes, für jeden zugängliches Internet verabschiedet werden. In einem Entwurf des Papiers wurden Sorgen mit Blick auf eine digitale Spaltung deutlich.

    Es bestünden immer noch große Ungleichheiten, sagte die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, zu Beginn der Debatte. Weltweit hätten 67 Prozent der Menschen Zugang zum Netz, in Entwicklungsländern nur 35 Prozent. Das sei nicht nur moralisch inakzeptabel, sondern auch ein Hindernis auf dem Weg von Gesellschaften aus der Armut./jr/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Digitalminister macht Finanzzusage für UN-Internetforum Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat vor den Vereinten Nationen in New York die Bedeutung eines freien Internets betont und eine Million Euro für das Internet Governance Forum (IGF) der UN als Einmalzahlung zugesagt. Das IGF ist ein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     