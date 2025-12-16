Digitalminister macht Finanzzusage für UN-Internetforum

NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat vor den Vereinten Nationen in New York die Bedeutung eines freien Internets betont und eine Million Euro für das Internet Governance Forum (IGF) der UN als Einmalzahlung zugesagt. Das IGF ist ein internationales Diskussionsforum für politische Fragen zur Steuerung des Internets.

Ein offenes Netz sei unerlässlich für Wohlstand und eine nachhaltige am Menschen orientierte Entwicklung, sagte Wildberger in einer auf Englisch gehaltenen Rede vor der UN-Generalversammlung. Das Netz verbinde Menschen über Grenzen hinweg, ermögliche Innovationen und vergrößere den Zugang zu Wissen.