    Nach 35 Jahren

    Flieger aus Europa wieder in Bagdad gelandet

    BAGDAD (dpa-AFX) - Erstmals seit 35 Jahren ist ein Passagierflugzeug einer europäischen Airline wieder in der irakischen Hauptstadt Bagdad gelandet. Eine Maschine der griechischen Fluggesellschaft Aegean Airlines landete dort heute aus Athen. Irakische Flughäfen seien ein "sicheres und zukunftsfähiges Umfeld", teilte die Behörde für zivile Luftfahrt mit und erklärte, der Irak kehre nun "zurück auf die europäische Luftfahrtkarte".

    Aegean Airlines will die Route zwischen Athen und Bagdad zunächst mit zwei Flügen pro Woche bedienen. Je nach Bedarf könne die Zahl der Flüge auch steigen, teilte die Behörde mit. Auch Oman Air will künftig Ziele in Europa von Bagdad aus anfliegen.

    Nach der Invasion des Nachbarlands Kuwait im Jahr 1990 hatte der UN-Sicherheitsrat ein Wirtschaftsembargo gegen den Irak und umfassende Sanktionen verhängt. Damit wurden die internationalen Flüge in das Land fast vollständig eingestellt. Mit dem Sturz von Diktator Saddam Hussein 2003 wurden viele Sanktionen wieder aufgehoben und das Land fand schrittweise wieder Anschluss an den internationalen Luftverkehr./jot/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
