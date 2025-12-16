    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaker Hughes Company Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Baker Hughes Company Registered (A)

    Baker Hughes Company Registered (A) - Aktie stürzt ab -5,25 % - 16.12.2025

    Am 16.12.2025 ist die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie, bisher, um -5,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Baker Hughes Company Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Baker Hughes Company ist ein führender Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Schlumberger und Halliburton. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft und nachhaltige Energielösungen aus.

    Baker Hughes Company Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.12.2025

    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 37,93 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,25 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,10  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,58 %, geht es heute bei der Baker Hughes Company Registered (A) Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,43 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,95 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,55 % geändert.

    Baker Hughes Company Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,30 %
    1 Monat -5,12 %
    3 Monate +1,43 %
    1 Jahr -0,82 %

    Informationen zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie

    Es gibt 987 Mio. Baker Hughes Company Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,47 Mrd.EUR € wert.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Baker Hughes Company Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baker Hughes Company Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Baker Hughes Company Registered (A)

    -4,80 %
    -4,12 %
    -5,86 %
    +1,69 %
    -3,01 %
    +46,48 %
    +125,84 %
    -4,22 %
    +198,78 %
    ISIN:US05722G1004WKN:A2DUAY



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



