XCMG wird offiziell zur „National Pioneer-Level Smart Factory" und stellt auf der 2025 World Intelligent Manufacturing Conference ein Konzept für die Industrie vor

XUZHOU, China, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) wurde auf der World Intelligent Manufacturing Conference (WIMC) 2025 offiziell als eine von Chinas ersten Pioneer-Level Smart Factories, der höchsten nationalen Stufe der intelligenten Fertigung, anerkannt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird landesweit nur 15 Unternehmen vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und fünf weiteren Regierungsbehörden verliehen und bedeutet, dass die intelligenten Fertigungsfähigkeiten von XCMG den höchsten Standard in Chinas Fertigungssektor darstellen.

Die Auszeichnung ist das Ergebnis von Chinas „Smart Factory Gradient Cultivation Initiative", einer nationalen Kampagne, die 2024 gestartet wurde, um Hersteller systematisch durch vier Entwicklungsstufen zu führen: Basic, Advanced, Excellence und Pioneer. Als höchste Stufe stellt die Pioneer-Level Smart Factory den ultimativen Maßstab für digitale Transformation, vernetzte Zusammenarbeit und intelligente Innovation dar. Das Projekt „Global Customized Agile Delivery Intelligent Factory for Mobile Cranes" von XCMG wurde einer strengen Bewertung unterzogen, um sich seinen Platz auf der Liste zu sichern.

„Die Anerkennung als Pioneer-Level Smart Factory ist eine Bestätigung unserer strategischen Ausrichtung und unserer kontinuierlichen Innovation im Bereich der intelligenten Fertigung", sagte Yang Dongsheng, Chairman der XCMG Group und von XCMG Machinery. „Sie bestätigt unseren systematischen Ansatz zur Lösung der zentralen Herausforderungen der globalen, kundenspezifischen Fertigung."

Auf der Konferenz rief XCMG zusammen mit anderen designierten Pionieren die „Pioneer Action Plan Joint Initiative" ins Leben. „Wir verpflichten uns zu einem offenen Modell der Zusammenarbeit", erklärte Yang. "XCMG wird sein 'Sieben-Sterne-Pionier'-Modell proaktiv in unseren 35 weltweiten Niederlassungen und mit über 120 Partnern in der Lieferkette verbreiten und wiederholen. Damit tragen wir konkret dazu bei, den Baumaschinen-Cluster in Xuzhou zu einem Zentrum von Weltrang auszubauen und den gesamten Fertigungssektor auf hohem Niveau voranzubringen."