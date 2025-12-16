    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Einigungschance zu russischem Vermögen bei 'fifty-fifty'

    • Einigung über russisches Vermögen ungewiss, sagt Merz.
    • Chance auf Einigung bei "fifty-fifty", so Merz.
    • Merz fordert klare Haltung der EU gegenüber Russland.
    BERLIN (dpa-AFX) - Ob sich der EU-Gipfel auf eine Nutzung des eingefrorenen russischen Staatsvermögens zugunsten der Ukraine einigen kann, ist nach Einschätzung von Bundeskanzler Friedrich Merz völlig offen. Die Chance auf eine Einigung stehe bei "fifty-fifty", sagte der CDU-Politiker am Abend in einem ZDF-Interview. Merz mahnte erneut eine "klare europäischen Haltung gegenüber Russland" an: "Wenn wir jetzt nicht springen (...) wann denn dann?"

    Ob das in der EU eingefrorene russische Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe für die Unterstützung der Ukraine genutzt werden soll, steht im Zentrum des EU-Gipfels, zu dem sich ab Donnerstag 27 Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen. Merz äußerte Verständnis für die belgischen Vorbehalte: "Ich teile sie nicht, aber ich nehme sie ernst."/ax/vsr/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
