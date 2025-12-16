    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComcast (A) AktievorwärtsNachrichten zu Comcast (A)

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der Comcast (A) Aktie - 16.12.2025

    Am 16.12.2025 ist die Comcast (A) Aktie, bisher, um +4,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Comcast (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Comcast (A) Aktie - 16.12.2025
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Comcast ist ein führendes Medien- und Technologieunternehmen, das umfassende Kommunikations- und Unterhaltungsdienste bietet. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit großen Anbietern wie AT&T und Netflix. Comcast zeichnet sich durch seine integrierten Dienste und Innovationskraft aus.

    Comcast (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.12.2025

    Mit einer Performance von +4,00 % konnte die Comcast (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Comcast (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,75 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 25,00, mit einem Plus von +4,00 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.917,13€
    Basispreis
    16,25
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.974,41€
    Basispreis
    17,64
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Comcast (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -13,56 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,22 %. Im Jahr 2025 gab es für Comcast (A) bisher ein Minus von -34,06 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,11 % geändert.

    Comcast (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,54 %
    1 Monat +1,22 %
    3 Monate -13,56 %
    1 Jahr -36,65 %

    Informationen zur Comcast (A) Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Comcast (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 90,82 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Rückwärtsgang: DAX & Wall Street schwächeln – Tech hält sich


    Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks – nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtstrend entziehen.

    Börsenstart USA - 16.12. - Dow Jones schwach -0,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Comcast (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Comcast (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Comcast (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Comcast (A)

    +4,48 %
    +4,10 %
    +0,44 %
    -14,64 %
    -36,78 %
    -25,69 %
    -44,03 %
    -11,21 %
    +681,29 %
    ISIN:US20030N1019WKN:157484



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der Comcast (A) Aktie - 16.12.2025 Am 16.12.2025 ist die Comcast (A) Aktie, bisher, um +4,00 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Comcast (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     