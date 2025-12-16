Börsen Update
Börsen Update USA - 16.12. - Dow Jones schwach -0,70 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.103,57 PKT und verliert bisher -0,70 %.
Top-Werte: Boeing +0,98 %, NVIDIA +0,54 %, Procter & Gamble +0,40 %, Amgen +0,35 %, Walt Disney +0,30 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,81 %, Johnson & Johnson -2,36 %, Unitedhealth Group -2,25 %, IBM -1,88 %, Chevron Corporation -1,57 %
Der US Tech 100 steht bei 25.054,81 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Comcast (A) +4,00 %, Constellation Energy +1,67 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +1,65 %, Fortinet +1,50 %, Tesla +1,29 %
Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -4,26 %, GE Healthcare Technologies -3,17 %, Diamondback Energy -3,10 %, Arm Holdings -2,84 %, Xcel Energy -2,70 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.786,72 PKT und fällt um -0,46 %.
Top-Werte: Comcast (A) +4,00 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +3,98 %, Robinhood Markets Registered (A) +3,92 %, United Airlines Holdings +2,71 %, Johnson Controls International +2,67 %
Flop-Werte: APA Corporation -5,76 %, Humana -5,35 %, Centene -5,29 %, Pfizer -5,01 %, Phillips 66 -4,92 %
