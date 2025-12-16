    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhillips 66 AktievorwärtsNachrichten zu Phillips 66

    Phillips 66 - Aktie stürzt rapide ab - 16.12.2025

    Am 16.12.2025 ist die Phillips 66 Aktie, bisher, um -6,43 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Phillips 66 Aktie.

    Phillips 66 ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf Raffination, Petrochemikalien und Midstream-Transport spezialisiert. Es konkurriert mit ExxonMobil, Chevron und Valero Energy und hebt sich durch Diversifikation und starke Logistiknetzwerke ab.

    Phillips 66 aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.12.2025

    Die Phillips 66 Aktie ist bisher um -6,43 % auf 112,67 gefallen. Das sind -7,74  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Phillips 66 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,02 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,43 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Phillips 66 in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,78 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Phillips 66 Aktie damit um +0,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,50 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

    Phillips 66 Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,54 %
    1 Monat -0,88 %
    3 Monate +7,78 %
    1 Jahr +2,85 %

    Informationen zur Phillips 66 Aktie

    Es gibt 403 Mio. Phillips 66 Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,88 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 16.12. - Dow Jones schwach -0,70 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart USA - 16.12. - Dow Jones schwach -0,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Phillips 66 Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Phillips 66 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Phillips 66 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Phillips 66

    -5,46 %
    -3,11 %
    -4,81 %
    +3,28 %
    -1,64 %
    +22,04 %
    +102,75 %
    +53,49 %
    +375,21 %
    ISIN:US7185461040WKN:A1JWQU



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
