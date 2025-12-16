    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Trump kündigt Rede an die Nation an

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kündigt Rede an die Nation für Mittwoch an.
    • Thema bleibt unklar, Fokus auf Errungenschaften.
    • Ausblick auf kommendes Jahr und Erfolge geplant.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will sich mit einer Rede an die Nation wenden. Der Republikaner kündigte die Ansprache für Mittwochabend (21.00 Uhr Ortszeit, Donnerstagfrüh MEZ 03.00 Uhr) live aus dem Weißen Haus in Washington an. Das Thema der Rede ließ Trump offen.

    Er schrieb auf der Plattform Truth Social an seine US-amerikanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger lediglich, er freue sich, sie dann zu "sehen". "Es ist ein großartiges Jahr für unser Land gewesen, und DAS BESTE KOMMT NOCH!"

    Trumps Regierungssprecherin Karoline Leavitt sagte dem TV-Sender "Fox News" zur Rede, es gehe um "historische Errungenschaften" des Präsidenten in diesem Jahr, und es werde auch ein Ausblick auf das nächste Jahr gemacht. Im Januar wird es ein Jahr her sein, dass Trumps zweite Amtszeit begann.

    US-Präsidenten nutzen Reden an die Nation für bedeutende Momente, wichtige Ankündigungen oder dafür, die eigene Politik zu erklären./rin/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
