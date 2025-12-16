    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    BERNSTEIN RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Underperform'

    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 25,60 auf 25,68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Die Gerresheimer-Aktie sieht sie trotz der leichten Kurszielanhebung aufgrund der unklaren Wachstumsaussichten im Bereich Spezialglas als wenig vielversprechend an./ck/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,99 % und einem Kurs von 26,92EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 21:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Susannah Ludwig
    Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 25,68
    Kursziel alt: 25,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
