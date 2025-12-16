BERNSTEIN RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 54,60 auf 50,55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Bei Carl Zeiss rechnet sie im neuen Jahr mit einer Erholung der operativen Geschäftsentwicklung und auch der Bewertungsmultiplikatoren von ihren Tiefständen./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 40,22EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 21:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Susannah Ludwig

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50,55

Kursziel alt: 54,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,55 € , was eine Steigerung von +26,38% zum aktuellen Kurs entspricht.



