BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 248 auf 245 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem für die europäische Medizintechnikbranche turbulenten Jahr 2025 gibt Analystin Susannah Ludwig in ihrem am Dienstag vorliegenden Bericht ein Update zu den wichtigsten Themen, die 2026 im Fokus stehen. Bei der Sartorius-Tochter geht sie von einer Fortsetzung der soliden Umsatzdynamik mit einer weiteren Margenausweitung aus./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 09:12 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 16:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 207,6EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 19:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Susannah Ludwig

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 248

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

