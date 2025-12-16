JEFFERIES stuft VINCI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrsdaten für November auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Zwar habe der Verkehr auf den Flughäfen von Vinci zugenommen im Jahresvergleich, sei im Monatsvergleich aber zurückgegangen, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Autobahnverkehr auf den Mautstraßen von Vinci sei schwach gewesen./ck/rob/menVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 120,1EUR auf Tradegate (16. Dezember 2025, 20:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



