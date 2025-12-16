Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Comcast (A)
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 1
Performance 1M: +1,22 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 2
Performance 1M: -5,12 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 3
Performance 1M: -12,57 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 4
Performance 1M: +1,78 %
Micron Technology
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 5
Performance 1M: -5,22 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,93 %
Platz 6
Performance 1M: +14,33 %
Tesla
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 7
Performance 1M: +14,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die Qualität der Fahrzeuge und die Kaufbereitschaft in Frage stellen, gibt es auch positive Perspektiven durch den Rückzug von Ford aus dem E-Automarkt. Technische Analysen deuten auf ein mögliches Doppel-Top hin, was Bedenken hinsichtlich einer Korrektur aufwirft. Insgesamt bleibt die Stimmung angespannt, jedoch mit einigen optimistischen Ansätzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
MercadoLibre
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 8
Performance 1M: -5,03 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 9
Performance 1M: -20,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu MicroStrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige MSTR als Hebel auf Bitcoin sehen und die langfristige Strategie schätzen, äußern andere Bedenken zur Überbewertung im Vergleich zu den Bitcoin-Beständen. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage hat die Diskussion zusätzlich angeheizt, wobei die Akkumulation von Bitcoin durch MSTR als potenziell vorteilhaft angesehen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 10
Performance 1M: +6,42 %
Qualcomm
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 11
Performance 1M: +1,99 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 12
Performance 1M: -23,70 %
Xcel Energy
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 13
Performance 1M: -7,50 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 14
Performance 1M: +22,86 %
